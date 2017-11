La llave de la victoria, los cambios de Míchel

Celebramos en La Rosaleda, el domingo a mediodía. Málaga y ‘Depor’ se enfrentaban en otra ‘final’ para los locales. La verdad sea dicha, el encuentro transcurría por la vía de la mediocridad. Poca coordinación y juego en los de casa, y más fútbol y toque a cargo del equipo gallego. Enmedio, como es habitual, miles de gargantas enroqueciendo en su empuje a los paisanos. Con igualada a uno se llegó al descanso. Miradas y comentarios de desconfianza se cruzaron durante ese espacio. En la reanudación un tal Lucas –no podía tener otro nombre con Chiquito de la Calzada presente–, adelantó a los suyos. El clamor en La Rosaleda fue un jugador más. Los que corrían tras el balón se revistieron de ilusión, ganas y deseos, que no de juego.

El míster visitante, para asegurar, relevó a dos de sus mejores hombres, Cartabia y Borges, mientras el malaguista Míchel se acordó de Ontiveros, Juanpi y Borja. Aquí estuvo la llave de la victoria. Ontiveros fabricó el empate a dos, y Juanpi se inventó un pase de la muerte para que Borja le diera el bastonazo al marcador. Dos entrenadores, dos. Uno, Cristóbal, ayudó a desinflar su conjunto con los cambios, y el nerviosísimo de casa, con el trío, pensó en la remontada. Y lo consiguió.

Apuntes. Uno: el minuto dedicado a la estrella de Málaga que se ha apagado se vivió como si no recordara un final. Chiquito continúa entre nosotros. Dos: Chory Castro dio ejemplo de todo. Terminó sin aliento, extenuado, pero en lo suyo. Excelente profesional. Tres: Rolan parece que no está, pero revoluciona. Cuatro: ¿quien contrató a Rolón? Cinco: Roberto, como siempre. Seis: la defensa, también, pero en altibajos. Siete:echamos de menos a Recio. Ocho: se va aclarando la cola. Salir de las plazas de descenso está más cerca, lo que es ideal para los fichajes de invierno. Nueve: y a la afición, ¿qué? Gracias y que merecidamente lo disfrute.

En la campaña anterior, el Granada, con jugadores de todos los rincones del mundo, fue un rotundo y sonoro fracaso. Ni se entendían en los vestuarios ni con el balón en los pies. Si las barbas de tu vecino… Miren por dónde, nuestro Málaga cuenta con un número importante de licencias cubiertas por extranjeros: Cenk, Ricca, Rosales, Baysse, Rolón, Kuzmanovic, Juanpi, Cechini, Peñaranda, Rolan, En-Nesyri y Chory Castro. Hay más, los cedidos: Tighadouini (Twente), Santos (Sporting) y Koné (Estrasburgo), más Kuki (Cartagena). Dieciséis en total. El rendimiento de todos y cada uno es conocido. Salta la preocupación: si en la actualidad hay españoles en todas las ligas del mundo, aquí, en España, ¿en los 4 grupos de Segunda B no pueden salir un par de futbolistas para el Málaga? Son ochenta clubes, con más de 1.600 profesionales. Y no digo ya de la Segunda A… Es cuestión de trabajar los cuatro puntos cardinales de nuestro país en directo. Hacer seguimientos, viajar y patear muchas zonas menos agradables que la Costa del Sol. Y nada de vídeos aportados por los representantes. Los resultados de la política de fichajes en el Málaga no tienen vuelta de hoja. Y si comparamos, menos.

En España se nombró una comisión de ejecutivos de fútbol para estudiar, trabajar y conseguir que el VAR sea una realidad en nuestra Liga para la próxima temporada. Uno de los miembros elegidos es malagueño: Antonio Jesús López Nieto, que lleva meses aplicado en esta función, sin decir palabra. López Nieto, la discreción hecha deportista, es muy valorado tanto en la Liga como en organismos internacionales. Suele viajar tanto a Zúrich como a otras capitales europeas para asistir a reuniones o para impartir conferencias. Si lejos llegó en el arbitraje, su carrera actual es más intensa y compleja como dirigente.

Mientras, lo que son las cosas, la vida pasa y no lo hemos visto ocupar un sillón con responsabilidad en nuestro Málaga C.F.. Si de algo exagera es de malagueñismo. En resumen, que sin decir palabra, porque él es así, no para de sumar felicitaciones en sus variadas y múltiples gestiones, como esta del VAR, que arrancará en Primera en la campaña venidera. En la actualidad funciona en Alemania, Italia, Portugal, Holanda y Polonia. Y en breve va a arrancar en Inglaterra, Turquía, Francia y España. Según el formato televisivo, cada partido va a ser cubierto por 12, 18, 24 o 32 cámaras. Y en España, los árbitros de Primera trabajarán y ganarán más. Una semana dirigirán partido, y a la siguiente, a otro campo con las cámaras del VAR.