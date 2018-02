Llega el turno de Jose Jose observa a los jugadores durante un entrenamiento. / Salvador Salas Dispone de la plantilla casi al completo, con los ocho fichajes y varios lesionados ya disponibles ANTONIO GÓNGORA Viernes, 9 febrero 2018, 01:30

José González, Jose, no ha podido ganar todavía con el Málaga, algo que no entraba en sus planes después de los tres primeros encuentros. Quería ser el revulsivo, como ocurrió en su etapa en el Granada, aunque hasta ahora no lo ha conseguido. Pero va a disfrutar de más oportunidades, sobre todo las dos próximas en casa. La primera, como siempre, será la crucial, ante el Atlético mañana (16.15 horas). El técnico dispondrá de la plantilla casi al completo, lo que ofrece al gaditano más opciones a la hora de confeccionar el once y la fórmula de juego.

Tendrá ya disponibles a los ocho fichajes llegados en el mercado invernal y también contará con varios de los lesionados, como son los casos de Torres y Rolan (están ya recuperados de sus problemas físicos y hoy completarán su cuarto entrenamiento con el grupo). Ahora será sin duda, el turno de José, que deberá elegir a los once mejores futbolistas y el planteamiento de juego más adecuado para medirse a un equipo tan fuerte como el Atlético. Su acierto será clave para que el Málaga pueda, en principio, plantarle cara a los ‘colchoneros’.

Deberá buscar un once equilibrado y tendrá que idear un planteamiento consistente para recibir al Atlético, pero sin olvidarse del ataque

Hasta ahora ha hecho muy pocos cambios en el equipo desde que llegó. De hecho, en su debut utilizó el mismo once, aunque colocado de distinta forma, que había alineado Míchel en el encuentro de su despedida. A partir de ahí los cambios han sido mínimos de una semana para otra. Ahora, sin embargo, dispone de muchas más opciones, sobre todo en las plazas más ofensivas, por lo que es previsible que en esta ocasión haya más variaciones. Incluso no se descarta que exista hasta alguna sorpresa.

Sistema de juego

El sistema de juego que usará Jose parece innegociable, ya que siempre apuesta por un 4-4-2, pero habrá que observar cuál es la variante que introduce de este sistema. Conoce el once que alineará su rival mañana, ya que Diego Simeone lo utilizó en el entrenamiento de ayer, por lo que buscará una rápida adaptación de su equipo para, en primer lugar, frenarlo lo mejor posible y, después, buscarle el flanco débil para intentar sorprenderlo.

Será el cuarto encuentro de Jose. En los tres anteriores ha conseguido cambiar de alguna manera la imagen del Málaga de equipo vulnerable, fácil de ganar. No ha tenido suerte, ya que pudo conseguir más de esos dos puntos en este pequeño periodo, lo que va de la segunda vuelta del campeonato. De hecho, el conjunto blanquiazul ha dispuesto de oportunidades y ha merecido, incluso, vencer en alguno o en varios de esos partidos. La falta de acierto y pegada seguramente fueron las claves más destacadas en estos compromisos.

Parece claro, asimismo, que el delantero será Ideye, que completó un gran encuentro en Las Palmas. Pero falta por saber quiénes ocuparán los extremos. Regresa Chory Castro tras cumplir un partido de sanción y estarán disponibles los fichajes, y varios de ellos ocupan esa posición tanto en la izquierda como en la derecha. Y pueden llegar más cambios en el centro del campo. Donde lo parece que haya muchas novedades será en la defensa, donde la plantilla está muy justa. Aunque en esta ocasión Jose dispondrá también de Torres, recuperado, si bien deberá decidir si está en condiciones de entrar en la convocatoria tras entrenarse esta semana.