PARA LLORAR, SÓLO ESO

L A derrota del Málaga en el descuento en una jugada de infantiles nos condena a Segunda. Una pena, pero ya sólo un milagro nos puede sacar de semejante pozo, en el que nos metieron Al-Thani, Arnau y Míchel, a partes iguales. Una lástima, una pena... ¡Vaya derrota! ¡Vaya partido!

La decepción entre los malaguistas no puede ser mayor. No sale uno de su asombro, pero no todo va a ser culpa del árbitro, que fue un negado y nos perjudicó lo que no está en los escritos, porque las prestaciones de varios jugadores que anoche demostraron por qué está el Málaga hundido como colista. 17 puntos para Deportivo y para Las Palmas, que juegan como dos equipos de barrio, pero nosotros, el Málaga, ni siquiera les podemos ganar. Es verdad que el gol fue en fuera de juego, sí, vale... pero no valen justificaciones, porque al pobre de Ideye no lo acompañó nadie, y creo que ya es muy tarde para que este jugador, por muy bueno que parece es, nos pueda conducir a la salvación...

De verdad, es difícil encontrar palabras para definir todo lo que le está ocurriendo a un Málaga al que por muchos refuerzos que hayan llegado parece que no ha elegido al entrenador más apropiado. El Málaga no jugaba a nada con Míchel, absolutamente a nada, pero tampoco juega a nada con José González, que tardó mucho en los cambios y permitió que Adrián o Keko, por ejemplo, estuvieran sobre el terreno mucho más tiempo que el que se ganaron con su paupérrima aportación. Tampoco Samu estuvo brillante, pero en su descarga, que acaba de llegar. La pena es que todo ya da igual: fue una derrota lamentable se mire por donde se mire. Si no se le ganó al Getafe, si no se le ganó al Gerona, si no se le ganó anoche a la Unión Deportiva de Ls Palmas, ¿a quién...? Posiblemente al Lugo o al Sevilla Atlético... ¡Qué decepción! ¡Qué pena de planteamiento timorato! ¡Qué pena de todo! Sólo queda un milagro, y la verdad es que hay cosas más importantes para implorar la intervención divina que para salvar a este Málaga.