Luis Hernández destaca el cambio del Málaga en un mes Luis Hernández y Roberto, ayer en la presentación. / SUR El central, que está cerca de ampliar su contrato, acudió junto a Roberto a la presentación de la ropa de Selected para los viajes del equipo CARLOS J. MARTÍNEZ Jueves, 23 noviembre 2017, 01:24

La terraza Gourmet del Corte Inglés fue un ir y venir de periodistas, puesto que el Málaga había organizado una rueda de prensa peculiar. Con motivo de la presentación de la ropa que usará el Málaga en sus desplazamientos, de la firma Selected Homme, Roberto y Luis Hernández atendieron a los medios en esta zona del centro comercial.

El guardameta y el defensor malaguista fueron cuestionados por el partido del sábado (16.15 horas) ante el Real Madrid. Luis Hernández señaló: «Claro que se puede ganar. Son tres puntos como ante cualquier rival, aunque enfrente tendremos a un equipo que todos conocemos su nivel, y tiene la necesidad de ganar por la distancia con el líder». Para Roberto, el del Bernabéu es un partido más: «Nadie va a descubrir qué tipo de partido es este, esta semana no tiene ningún cambio respecto a otra». Cuestionado sobre si la victoria en el Bernabéu supone la confirmación de la mejora del equipo, Roberto confesó: «Creo que, pase lo que pase el sábado, el confirmar la dinámica positiva lo dan varios partidos, no uno solo. Una dinámica se sustenta mucho mejor con cuatro partido, no sólo con uno».

El central madrileño está cerca de ampliar su vínculo con el club de Martiricos, ya que Luis Hernández se ha convertido en uno de los pilares sobre los que se cimienta el Málaga. Luis Hernández hizo su diagnóstico de la situación del Málaga: «Está claro que cuando llevábamos estos puntos es porque hay cosas que no se están haciendo bien. El equipo en el último mes ha dado un cambio positivo, en el Camp Nou y Villarreal hicimos buenos partidos. Ahora priorizamos ganar a jugar bien, aunque nos gusta hacer buen juego». Para el exfutbolista del Leicester o Sporting de Gijón, entre otros equipos, el del sábado será un partido diferente: «Es especial enfrentarme al Madrid, el equipo que me formó durante muchos años. Más allá de eso, vamos a salir a por los tres puntos». Para Roberto, da igual el rival al que se enfrente, la mentalidad es la misma cada partido: «Preparamos los partido igual sea quien sea el rival, creo que la mejor manera de ganar un partido es darle normalidad juegues contra quien juegues». El Málaga está mentalizado de que se puede sacar un resultado positivo en el Bernabéu.