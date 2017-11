El Málaga, ante otro espectacular incremento de los derechos televisivos Los jugadores del Málaga, en el minuto de silencio celebrado el domingo en La Rosaleda en homenaje a Chiquito de la Calzada. / Ñito Salas LaLiga espera aumentar un 40 por ciento los ingresos, lo que obliga al club a estar bien posicionado ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 22 noviembre 2017, 01:03

LaLiga está en continua evolución. La patronal de los clubes lleva ya varios años incrementado de una forma importante los ingresos, y ahora anuncia (ya lo ha hecho su presidente, Javier Tebas) que prevé otro espectacular aumento de los derechos de televisión en la próxima subasta, que llegará para la campaña 2019-2020. Aunque esta suculenta cifra no se ha mantenido invariable, sino que va a más cada temporada. De ahí que el Málaga, un equipo tradicionalmente perjudicado en este asunto hasta que llegó la venta conjunta de los derechos, ponga ahora mucho en juego. Estaba bien posicionado hasta la campaña anterior, pero va perdiendo algunas ventajas con el paso de los años, y ahora se encuentra en una difícil situación deportiva que necesita solucionar para no perder este tren, que le permitiría crecer mucho más en la élite.

Al equipo de Martiricos le asignaron la campaña anterior unos 54 millones brutos, por lo que podría aumentar esta cifra en dos años hasta los 70 de mantenerse en la élite

Tebas ya ha adelantado que para 2019 llegarán los ingresos por la televisión a los 2.300 millones, lo que supone unos 700 más que hasta ahora. Las cifras varían y no son definitivas hasta que no acaban las temporadas, pero al Málaga le asignaron la pasada campaña 54 millones brutos. Para llegar a esta cantidad, como explica la normativa, se deben cumplir una serie de requisitos que aumenta o reduce este dinero cara al ejercicio siguiente. Para la campaña en curso, de esta forma, no existen datos concretos, pero LaLiga ha incrementado la partida total disponible, si bien el club de Martiricos ha reducido sus méritos clasificatorios. De ahí que se quedará en un nivel muy parecido al pasado año cuando se cierre el reparto.

La entidad de Martiricos percibirá en este ejercicio una cantidad parecida a la pasada temporada

Pero la clave puede estar en el futuro. ¿Cuánto podría llegar a cobrar el Málaga cuando se ponga en marcha ese gran incremento? Con la premisa de mantenerse en la élite y que el equipo blanquiazul retome su rol en el campeonato y sea capaz de situarse en la zona media de la tabla, sus ingresos brutos pueden acercarse a los 70 millones o quizás superarlos, aunque para ello deberá posicionarse, cumplir con las previsiones, en todos los sentidos. El primer paso lo obliga a buscar una salida urgente a su actual crisis deportiva para evitar el desastre que supondría un descenso, especialmente inoportuno en este momento, y después deberá armarse lo mejor posible cara al futuro, con un plan de trabajo compartido por todos los estamentos de la entidad. El club de Martiricos tiene la mitad del camino andado gracias al potencial de la ciudad y su masa social, pero deberá cumplir también en el campo para alcanzar las expectativas que se esperan del conjunto blanquiazul.

Planes positivos

De ahí que esta nueva situación, con estos planes que contemplan un espectacular incremento de los derechos de televisión, deberán obligar a los responsables de la entidad blanquiazul a redoblar los esfuerzos para no fallar en la búsqueda de soluciones esta campaña. El club malagueño deberá encontrar la tranquilidad institucional mínima para afrontar este nuevo ciclo que se abre y que le puede permitir crecer nuevamente para alcanzar mayores metas y una tranquilidad económica casi definitiva, algo que le ha ocurrido en parte en los últimos años por el nuevo reparto de los derechos de imagen impulsado desde LaLiga y el propio Gobierno.

Tras la etapa de casi dos años en la que el jeque Abdullah Al-Thani inyectó dinero al Málaga, el club ya se autofinancia por completo en el último lustro. Mantiene una deuda antigua que no acaba de cerrarse ni casi reducirse, pero el control económico que ejerce LaLiga sobre los equipos de fútbol ha llevado también cierto equilibrio en las cuentas a la entidad de Martiricos.