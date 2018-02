El Málaga, ante el muro de Oblak Cortijo y Recio, ayer. Obligado a ganar por su déficit de puntos, el cuadro menos realizador de la competición desafía al menos batido de las grandes ligas y a uno de los mejores porteros del mundo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 10 febrero 2018, 00:44

El fútbol es creer. Sólo desde los ojos de la fe se puede confiar en un Málaga colista, a cuatro puntos del penúltimo, a siete de la zona de permanencia y que ha marcado únicamente en siete de sus veintidós partidos, sólo un total de tres saldados con triunfo. Y que se mide a la mejor defensa de las grandes ligas, con nueve goles en contra recibidos. Sólo un equipo, el sorprendente Girona, batió más de una vez a Oblak, en la primera jornada del torneo (2-2 en Montilivi).

Las casas de apuestas pagan en torno a seis euros por cada uno apostado por la victoria del Málaga, que ha llegado a una situación de urgencia tal que empatar ante el segundo clasificado no es ni de lejos un buen resultado. Además, la experiencia dice –salvo contadísimas excepciones, y una de ellas vuelve a ser el Girona hace unas semanas– que si el Atlético toma ventaja en el marcador al rival le queda poco por hacer.

Simeone, cuyo ciclo comenzó precisamente en La Rosaleda hace algo más de seis años, mantiene la motivación de un grupo que no juega por y para el deleite de sus aficionados, sino cara a obtener resultados. Delante de Oblak se levantan numerosas barreras escalonadas antes de encarar el muro final, el del mejor –o uno de los mejores– portero del mundo. Contra todas estas dificultades jugará un Málaga acuciado, pero consciente también de que no puede jugarle al Atlético de tú a tú, sino asegurando su portería y tratando de sorprender a un rival que ofrece pocos pasillos y debilidades.

Rolan vuelve a una lista y Lestienne se estrena en la misma, sin Success ni Juanpi

El Málaga llega a la cita, la primera de dos seguidas en casa, sin haber podido explotar el efecto revulsivo que suele llevar aparejado el cambio de entrenador. Pero al menos sí empieza a apreciarse con José González un equipo que concede pocas ocasiones a sus rivales, aun a costa de llegar poco al área rival, donde no está siendo eficaz en la definición.

Sin revolución

A tenor del criterio de Jose en estos tres partidos no se espera una revolución en el once de esta tarde, aunque se haya ampliado el abanico de opciones, ya con Rolan, la principal novedad en la lista, y con la primera citación de Lestienne. También vuelve tras su sanción Chory Castro, y se han quedado fuera Juanpi y Success, con lo que una vez más no entran los ocho fichajes invernales en una convocatoria en la que aún ha de haber un descarte, casi seguro un jugador ofensivo. El objetivo es que Ideye, que convenció en su debut y que está llamado será el referente en ataque, se encuentre bien escoltado, y las variantes pasan por que Lacen desbanque a Recio (recuperado de un golpe en la cadera) o que jugadores como Lestienne o Rolan puedan actuar desde el comienzo, ya sea en las bandas o como segundo punta.

En el Atlético, sin Godín niSavic, regresa Filipe y Vitolo jugará de titular por primera vez

En el Atlético de Madrid no hay misterios. Como es habitual, Simeone ha desvelado su once inicial durante la semana en los entrenamientos, sin sus dos centrales más habituales (Godín ySavic) y con la presencia de Vitolo por primera vez entre los elegidos. La otra novedad es el regreso del lateral Filipe, que se ha perdido los últimos nueve partidos. Después de haber recortado dos puntos al Barcelona la última jornada –aunque sigue habiendo nueve de distancia–, ha crecido la esperanza ‘colchonera’ en luchar por el título, aunque en realidad, visto el nivel de los azulgrana, parece sólo un acto de fe. Como la que mueve al Málaga y a sus aficionados. Hay que creer.