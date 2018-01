El Málaga, ante otra oportunidad para reengancharse PACHI El equipo se juega esta noche situarse a sólo dos puntos de la zona de permanencia ante un Espanyol que no ha ganado fuera pese a su innegable potencial PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 8 enero 2018, 00:50

La vida ofrece siempre segundas oportunidades. En el caso del Málaga cabría mejor hablar esta temporada de terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas y hasta octavas. Con todo lo mal que lo ha hecho el conjunto de Míchel aún tiene esta noche una excelente oportunidad de reengancharse en la lucha por la permanencia y de darle un notable vuelco a la situación. Así, pese a perder los dos últimos partidos de 2017, mantuvo la desventaja inicial de cuatro puntos respecto al decimoséptimo de la tabla, y un triunfo hoy lo colocaría a sólo dos.

La jornada ha resultado muy positiva para sus intereses, al perder sus respectivos compromisos tres de sus cuatro rivales más directos.Sólo se salvó de la quema in extremis el Deportivo, con un gol postrero de Andone en Villarreal (1-1). Por contra, el Levante no dio la sorpresa en el Camp Nou (3-0), Las Palmas sufrió la remontada del Eibar (1-2), y el Alavés dobló la rodilla en San Mamés (2-0).Así las cosas, sube la cuota en juego en La Rosaleda. Es casi un todo o nada. Ganar implica reengancharse, situarse a un punto del decimoctavo (el Alavés, con 15), a dos del decimoséptimo (el Deportivo, con 16), a cuatro del decimosexto (el Levante, con 18) y a seis del decimoquinto, el Espanyol (20). Pero empatar o perder sería perder de vista ya casi de forma definitiva al cuadro catalán (otro más), a nueve o doce puntos de diferencia, además de desaprovechar los ‘pinchazos’ habidos el fin de semana.

Las claves El debut: Cuatro años, siete meses y trece días después, Iturra se dispone a jugar un partido con el Málaga en la Liga. ‘Colocho’ llegó a mediados de diciembre y disputó 45 minutos el pasado jueves en un amistoso ante el Hamburgo. El ‘pivote’ chileno se perfila incluso como titular. El dato: El Espanyol presenta la curiosa estadística de ser el único equipo de Primera que no ha ganado a domicilio, con cuatro empates y cuatro derrotas. Sólo ha marcado cinco goles en sus ocho salidas. Dieciséis de sus veinte puntos los sumó en el RCDE Stadium. El morbo: La salida de Sergi Darder del Málaga al Olympique de Lyon en agosto de 2015 fue de las menos populares que se recuerdan, por la desafortunada gestión por parte del club y, más aún, del jugador en los días previos. Esta noche vuelve por primera vez.

Es mucho lo que se juega el Málaga esta noche y en el próximo mes, en el que tendrá cinco rivales de esos ante los que es factible meterles mano (Espanyol, Getafe, Eibar, Girona y Las Palmas). Será vital darle la vuelta a la tostada y que las caras nuevas en la plantilla generen ilusión. Por lo pronto esta noche se espera el debut de Iturra, seguramente de titular. La aportación del chileno ha de ser clave para equilibrar al Málaga en el centro del campo y liberar a la pareja Recio-Adrián, aunque el madrileño aún deberá cumplir hoy su último partido de sanción.

A Míchel, que esperará a hoy para dar la lista, le ha surgido un contratiempo de última hora, la posible baja de Borja Bastón, que no se ha terminado de recuperar de un golpe en una rodilla en el amistoso del jueves ante el Hamburgo.La ventaja de este tipo de amistosos es que ofrecen mucha información al técnico y son un estupendo entrenamiento, pero el riesgo es perder a jugadores, como podría suceder con Bastón, que se sumaría a la ausencia de Rolan. La disyuntiva será ahora mantener los dos puntas (Peñaranda y Juanpi o En-Nesyri) o reforzar a medular con Kuzmanovic.

Por su parte, el Espanyol es el único equipo que no ha sumado fuera, algo que cuesta entender en una plantilla con jugadores ofensivos como Gerard Moreno, Baptistao o los veteranos Piatti y Sergio García, y con una gran mayoría de jugadores de sobrada experiencia en la categoría. Volverá Darder, pero no Sergio Sánchez, no convocado semanas después de estar a un paso de su regreso al Málaga. Óscar Duarte es baja, lo que podría devolver a la zaga a David López.