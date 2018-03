El Málaga apunta ya a Muñiz Juan Ramón Muñiz, en el banquillo de Ipurúa antes del Eibar-Levante de esta campaña. / Félix Morquecho Husillos se reúne en Vigo con el agente del técnico para convencerlo del nuevo proyecto ANTONIO GÓNGORA Martes, 20 marzo 2018, 00:39

Arranca el proyecto para el ‘año en el infierno’ del Málaga (al menos uno). La situación del equipo hace indicar que el descenso está casi asegurado, por lo que es imprescindible no perder el tiempo para planificar la próxima temporada, en Segunda, claro. Y lo más importante, el pilar fundamental será el entrenador, el líder del grupo en una categoría complicada y posiblemente olvidada ya en las oficinas de La Rosaleda. De ahí que el club apunte ya directamente a una de las mejores opciones que puede ofrecer el mercado para este cargo tan sensible y especial, el extécnico blanquiazul Juan Ramón López Muñiz, que acaba de salir del Levante hace un par de semanas. Este interés, sin embargo, no significa que la contratación esté hecha, ni mucho menos.

Pero los movimientos ya ha existido hasta tal punto de que el director deportivo del club, Mario Husillos, y su segundo, Claudio Carsi, se reunieron en el hotel de concentración del Málaga en Vigo, coincidiendo con el choque ante el Celta del domingo, con el agente del técnico, Joseba Díaz, que curiosamente también representa al defensa Ignasi Miquel, recientemente incorporado. Es evidente que la predisposición de Muñiz para regresar a Málaga siempre será máxima (es un enamorado de la ciudad, que la conoce perfectamente después de sus tres etapas anteriores en la entidad), pero no a cualquier ‘precio’. La inestabilidad del club en las últimas campañas ofrece pocas garantías no sólo a Muñiz, sino a cualquier profesional que busque un objetivo claro, contundente y muy complejo, como sería en este caso un ascenso.

Un regreso de Muñiz, por ejemplo, tendría que producirse en unas circunstancias parecidas a ocasiones anteriores e interviniendo de una forma directa en la confección de la futura plantilla, por lo que Husillos tendría que aceptar esta participación directa del técnico en la planificación. Esta posibilidad también sería bien recibida por los aficionados, que recuerdan cómo el asturiano fue capaz de formar el espectacular equipo del último ascenso hace una década, actuando él como entrenador y también como director deportivo. Y todo ello en pleno proceso concursal, con incesantes problemas extradeportivos. En aquel momento se incorporaron futbolistas como Weligton, Eliseu, Apoño, Hélder Rosario, Rossato, Carpintero, Peragón o Baha, entre otros.

También será clave para cualquier entrenador que llegue cómo quedará la actual plantilla, que cuenta con numerosos jugadores, muchos de ellos cedidos a otros equipos. La labor en este caso parece también urgente, ya que será clave del futuro proyecto debido a que marcará cuál será la disposición económica en Segunda. La renovación será una de las exigencias de cualquier entrenador que llegue con la mete puesta sólo un ascenso rápido, urgente. De ahí que la predisposición del club para ceder parte del poder al nuevo inquilino del banquillo se presenta como una de las claves para que el nuevo preparador pueda llegar pronto para trabajar lo antes posible. Y también es importante conocer cuál será la intervención del jeque Abdullah Al-Thani en la próxima planificación.

Juan Ramón Muñiz llegó por primera vez a Málaga como segundo entrenador de Juande Ramos, pero sus dos etapas posteriores ya se incorporó como técnico principal del equipo: en una de ellas (llegó tras la destitución de Marcos Alonso) tuvo como misión salvar al conjunto blanquiazul del descenso de Segunda (fue el arranque del concurso de acreedores) y en el segundo año subirlo a Primera, empezando el campeonato con siete triunfos consecutivos. Para saber si existirá una cuarta etapa del asturiano habrá que esperar.