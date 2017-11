El Málaga busca fórmulas para encontrar salida a Cenk en diciembre Cenk, durante un entrenamiento en Holanda / Santisteban El guardameta turco, que firmó por tres años y llegó en la ‘operación Kameni’, no ha convencido ni por su rendimiento ni por su actitud SERGIO CORTÉS Viernes, 10 noviembre 2017, 01:02

La ‘operación salida’ ya está abierta en el Málaga. O al menos esa es la intención. Los efectos de una planificación muy discutible se han dejado sentir en el rendimiento del equipo, lo que obliga a comenzar gestiones para tratar de encontrar destino a aquellos jugadores prescindibles en la situación actual. El primer nombre de la lista es el guardameta turco Cenk, que no ha convencido ni por su rendimiento ni por su actitud.

Incluso antes de su fichaje ya se barruntaba que la llegada de Cenk era una operación que entrañaba un riesgo demasiado elevado. Sus cifras de las cinco últimas temporadas justificaban las numerosas dudas en torno a su contratación. Cabe recordar que desde la temporada 2012-2013 hasta la anterior había disputado 8, 2, 9, 1 y 0 encuentros de Liga, respectivamente Aun así, el club lo contrató por tres temporadas.

La llegada de Cenk estaba claramente relacionada con la operación por la que el Málaga consiguió desprenderse de Kameni, cuya ficha era demasiado desorbitada para los intereses del club. El agente que medió con el Fenerbahçe en la negociación para la salida del guardameta camerunés fue Ahmet Bulut, propietario de la agencia Foot And Ball International, precisamente la que representa al cancerbero turco. De ahí que conforme llegaron los primeros rumores desde el país otomano fuera tan evidente que en este caso se podía utilizar el dicho de ‘favor con favor se paga’.

Freno con Andrés

Desde el primer día Cenk demostró muy bajo nivel en los entrenamientos. Esta fue la razón por la que se frenó en seco la intención de ceder al otro portero incorporado, Andrés, llegado con la carta de libertad tras su paso por el filial del Espanyol. Inicialmente el planteamiento era contar con él en el Atlético Malagueño si este ascendía a Segunda División B; en caso contrario, la opción de prestarlo estaba sobre la mesa. Pero el rendimiento del turco durante el mes de julio obligó a ser cauto con la salida del alicantino. En agosto ya se decidió mantenerlo para no arriesgar.

El partido de Copa ante el Numancia, el martes 28 a las 19.30 horas El Málaga ya sabe la fecha del encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El encuentro en La Rosaleda frente al Numancia se disputará el martes 28 y abrirá el programa de partidos de la eliminatoria, ya que comenzará a las 19.30 horas. El equipo blanquiazul intentará remontar el 2-1 en contra tras los dos goles encajados en el tiempo de prolongación en Los Pajaritos en un partido en el que el club pretende que La Rosaleda presente un buen ambiente, aunque evidentemente la hora puede jugar en su contra. Una vez conocido este horario, ya está completo el programa de los siete encuentros del Málaga en lo que queda de año: el Málaga-Deportivo será el domingo 19 a las 12.00 horas; el Real Madrid-Málaga, el sábado 25 a las 16.15; después se disputará el referido Málaga Numancia el martes 28 a las 19.30, y ya en diciembre, el Málaga Levante será el viernes 1 a las 21.00; el Real Sociedad-Málaga, el domingo 10 a las 12.00; el Málaga-Betis, el lunes 18 a las 21.00, y el Alavés-Málaga, el jueves 21 a las 21.30.

No obstante, además del flojo nivel ofrecido por Cenk también en los partidos de pretemporada, lo que pesa más incluso en el malestar del club con su rendimiento está relacionado con su actitud. El guardameta turco sufre molestias con demasiada frecuencia, lo que le impide ejercitarse con normalidad. Durante cinco partidos no pudo ser convocado por estos problemas físicos, pero también esporádicamente son habituales sus ausencias en las sesiones preparatorias debido a que está aquejado de alguna dolencia.

De este modo, Andrés se ha consolidado como segundo guardameta malaguista e incluso no hubo la más mínima duda sobre su titularidad cuando Roberto cayó lesionado y no pudo estar presente ni en el Camp Nou ni en Soria (en este último caso, en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey). Es más, en el desplazamiento a Barcelona también estuvo presente en la convocatoria inicial el filial Kellyan porque Cenk decía no estar totalmente recuperado...

Ahora el Málaga trata de buscar fórmulas para encontrar destino a Cenk durante el mercado invernal. Ya no es sólo cuestión de liberar alguna cantidad en el tope salarial para tener más margen de maniobra, sino el hecho de que el cancerbero turco no ha convencido. Eso sí, se presume que su agente tampoco ofrecerá facilidades precisamente.