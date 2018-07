El Málaga busca un tercer guardameta ante el deseo de Andrés de marcharse Kellyan, Álvaro y Andrés se dirigen al Anexo antes de un entrenamiento en esta pretemporada. / Francis Silva El portero alicantino expresa al club su intención de irse para tener más minutos ante la llegada de Munir y la probable de Dimitrievski SERGIO CORTÉS Jueves, 26 julio 2018, 00:33

La portería es una plaza fundamental en Segunda División. Un buen guardameta gana partidos y, sobre todo, da consistencia a un equipo (y a la defensa) para conseguir el objetivo, sean el ascenso o la permanencia. El Málaga está muy volcado en reforzar ese puesto tan decisivo y tras la llegada del internacional marroquí Munir busca en estos días dos cancerberos más (y no uno). La razón es sencilla: Andrés ya le ha comunicado al club que quiere tener minutos y que no se conformaría con ser el tercero en discordia, por lo que su intención es marcharse.

Aunque la titularidad se gana en los entrenamientos y en los partidos, Andrés cuenta con la desventaja de que a priori Munir y el otro guardameta que llegue (el objetivo, como es sabido, es el macedonio Dimitrievski, del Gimnastic) sí tienen más experiencia en Segunda División. Eso ha llevado al portero alicantino a hacer llegar a los dirigentes del club su intención de buscar otro equipo en el que pueda tener más opciones de jugar. Por esa razón se pusieron en marcha la semana pasada gestiones con otros guardametas para ocupar la tercera plaza.

En principio Munir no estaría en junio por su presencia en la Copa África con Marruecos

El Málaga no quiere riesgos en la portería. Desde el principio tenía serias dudas sobre la incorporación de futbolistas internacionales, porque en Segunda División no existen interrupciones en el calendario (como sí sucede en Primera) y eso implica afrontar diferentes encuentros sin los futbolistas convocados por sus selecciones en las llamadas 'fechas FIFA'. Sin ir más lejos, al ya blanquiazul Munir le han perjudicado en su trayectoria en el Numancia determinadas ausencias por las citaciones con el equipo absoluto de Marruecos.

Copa África

Las opciones en el mercado no eran muchas y el Málaga se decantó por Munir aun a sabiendas de que en junio se disputará la 32.ª Copa África (del 7 al 30 en Camerún) y en condiciones normales el nuevo guardameta blanquiazul será convocado. Cabe recordar que el reciente rival de España en la fase de grupos del Mundial de Rusia logró el título este año en un torneo similar, el Campeonato Africano de Naciones (en su quinta edición). Es decir, en junio, mes que puede ser clave (se disputan las dos últimas jornadas de Liga, así como los 'play-off' de asscenso) el equipo blanquiazul no podría contar con Munir. Y por eso en la planificación siempre se ha incluido a tres porteros. Aunque las miras estaban puestas en el macedonio Dimitrievski, en La Rosaleda no tardaron en cerrar el fichaje del marroquí cuando se puso a tiro económicamente.

La figura del tercer portero es crucial porque Dimitrievski también es internacional y en Segunda no para la Liga

Las negociaciones con el club tarraconense para el fichaje de Dimitrievski van a paso lento y en ello también influyen aspectos de diversa índole. Más allá de que el Málaga trate de abaratar la operación lo máximo posible, tampoco puede echar el resto porque está obligado a contemplar el coste de la llegada de otro portero más. Es decir, si todo va como se contempla desde hace unos días, Juan Ramón Muñiz contará con una terna de guardametas y todos serían nuevos.

Medir los pasos

Hoy por hoy, como apuntan en La Rosaleda, «es tan importante elegir al segundo (en llegar) como al tercero». La decisión de Andrés de buscar otro equipo en el que pueda tener asegurados más minutos ante la competencia de dos nuevos cancerberos obliga a ser muy cautos y a atinar el tiro, porque si el elegido es Dimitrievski puede darse el caso de que el Málaga tenga que afrontar encuentros en los primeros meses de competición con el tercer cancerbero que se incorpore porque el macedonio es internacional e, igual que Munir, puede ser convocado. Ese es otro detalle de enorme relevancia que obliga a medir bien los pasos.

En este caso, pese a la presencia de Kellyan y Álvaro en los entrenamientos del primer equipo en la fase inicial de la pretemporada, no se contempla que el tercer portero sea uno de la cantera. El club considera que ambos se encuentran en proceso de formación (también está Samu Casado, que sufrió una grave lesión la temporada pasada) y que no se les puede dar una responsabilidad que se antoja enorme de confirmarse la ausencia de Munir y Dimitrievski en momentos puntuales de la temporada. Yeso sin olvidar que puedan surgir contratiempos en forma de sanción o lesión que disparen las situaciones de emergencia. De ahí esa certeza en las oficinas de La Rosaleda de que en estos momentos es importante elegir al segundo que llegue (en principio Dimitrievski), pero tanto o más el tercero.