Fichaje exprés tras la salida de Pablo en el Málaga Míchel da instrucciones en una de las sesiones de entrenamiento en Holanda / Santiesteban Firmará por cinco años, juega como interior y procede del Banfield, donde ha brillado en el último curso por su toque de balón y su pegada SERGIO CORTÉS Garderen (Barneveld). Miércoles, 26 julio 2017, 00:44

Dicho y hecho. El Málaga y su presidente, Abdullah Al-Thani, se reactivaron el lunes al mediodía tras la reacción de Míchel por la salida de Pablo y en cuestión de horas se ha cerrado el primer fichaje. Se trata de un joven interior argentino con pasaporte italiano, Cecchini, que deslumbró el pasado curso en su país en las filas del Banfield y que en principio viene a ser el recambio de Pablo en la plantilla. Otra cuestión será ver si alcanza el nivel del castellonense.

En apenas unas horas el director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, cambió la capital de la Costa del Sol (a la que regresó cerca de las doce y media de la mañana del lunes vía Ámsterdam) por Italia (donde recaló en torno a las diez de la noche). La cita fijada era ayer en Milán y el viaje relámpago, que desveló SUR.es al mediodía, tuvo recompensa: pasadas las tres y media de la tarde se alcanzaba un acuerdo con el agente de Cecchini para contratar al interior argentino por cinco temporadas.

Cecchini avanza con el balón

A Cecchini, que cumplirá 21 años el día de Nochebuena, lo venían siguiendo los técnicos malaguistas desde hacía meses. Incluso, en un momento determinado se le descartó porque su traspaso al Inter de Milán parecía cerrado. No obstante, la aparición de varios intermediarios dejó la negociación en un callejón sin salida. Otro club italiano, el Fiorentina, también había tanteado su contratación.

Aunque el mercado argentino se sigue entre los ojeadores del Málaga con mucho interés, siempre se antepone en los futbolistas de aquel país la intensidad y el ritmo. Y por esa razón se ha valorado el fichaje de Cecchini. Es cierto que se trata de un jugador joven que ha brillado en el Banfield por su toque de la pelota, su verticalidad (llega bien a la frontal, aunque no suele pisar el área) y su golpeo desde media distancia (ha firmado cuatro goles en el campeonato y ha podido conseguir alguno más gracias a su potente disparo), pero lo que prevalece en este caso es su despliegue físico.

No tiene cualidades de lo que allí se conoce como un ‘5’ (el centrocampista de posición por delante de la defensa), sino más bien de un ‘8’ (un interior), pero destaca porque abarca mucho campo. Es esta última virtud la que se considera en el Málaga crucial para que un futbolista de aquel país no sea una apuesta arriesgada. En caso de que el sistema fuera un 4-2-3-1, podría jugar como organizador, aunque quizá tenga que mejorar en algunos aspectos.

Eso sí, la trayectoria de Cecchini obliga a ser cautos. Debutó muy joven en el primer equipo del Banfield, con 16 años, pero no ha sido hasta la pasada temporada cuando ha dado el salto real al primer equipo. En este sentido, apuntan desde Argentina que los técnicos de su club no quisieron precipitar su ascenso hasta esperar el momento oportuni. Por eso no sorprende tanto en Argentina que en sólo un año ya haya pasado a un club europeo. Otra cuestión importante para el Málaga era conocer su comportamiento personal y profesional, y en este aspecto los informes son exceñentes. De ahí que el club vaya a hacer un importante esfuerzo económico (en torno a cuatro millones de euros) y vaya a firmarlo por cinco temporadas.

En principio Cecchini puede pasar hoy mismo reconocimiento médico y la intención del club es que se incorpore a la concentración de pretemporada en tierras holandesas para que ya conviva unos días con los que serán sus nuevos compañeros. Como es obvio, Míchel ha analizado al jugador en diferentes vídeos y también ha pedido informes antes de dar el visto bueno a su fichaje.