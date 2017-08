El Málaga, a despejar dudas Mula hizo ayer de anfritrión en el primer entrenamiento de malaguista de Diego González. / Salvador Salas A falta de dos fichajes, el nuevo proyecto se presenta en casa ante el Lazio con ganas de agradar PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 5 agosto 2017, 00:30

El verano avanza que se las pela para el Málaga con una cruda paradoja: crece el total de abonados (24.000) al tiempo que el equipo no termina de dar demasiados motivos para justificar esa expectación al alza. Por más que sólo sea pretemporada, el cuadro blanquiazul cuenta por derrotas sus ensayos (cinco de cinco, dos en partidos de solamente 45 minutos), no ha terminado de levantar el vuelo en su juego y, para más inri, ha perdido piezas importantes, unas esperadas (Sandro) y otras no tanto (Kameni, Camacho y Pablo).

A pesar de todo, son muchas las ganas de ver este proyecto malaguista por primera vez en La Rosaleda. El XXXIII Trofeo Costa del Sol (20.30 horas) vuelve a deparar un rival italiano (como en tres de las cuatro últimas ediciones), un Lazio de un potencial deportivo similar al de este Málaga, aunque con jugadores de enorme cotización en el mercado, como Keita e Inmobile.

Tras el pleno de derrotas en el periodo de preparación, hay ilusión en superar al Lazio en el Trofeo Costa del Sol, con 9.000 entradas vendidas

El Málaga de Míchel, porque este es un proyecto con un líder carismático y muy definido, el que ilusionó con un esperanzador final de temporada, parece algo gafado este verano. Lo comenzó con jugadores en plena recuperación de lesiones, Juanpi y Ontiveros, pero ha ido perdiendo a Ricca (al menos hasta octubre) y Torres (puede que hasta noviembre), y la reestructuración de la plantilla aún no ha finalizado, a la espera de dos fichajes (un medio centro defensivo y otro punta) y de encontrar acomodo a los descartes.

El regreso de Luis Alberto y Caicedo, en un Lazio más rodado El Lazio abrirá su temporada oficial el domingo 13 ante la Juventus, en la Supercopa italiana, que el cuadro romano tendrá la fortuna de jugar en el Olímpico de la capital, casi de local a efectos prácticos. Es por ello que su preparación va adelantada cara a llegar a buen nivel de forma a la disputa del primer título de la campaña. El equipo que entrena Simone Inzaghi juega este torneo en su calidad de subcampeón de la última Copa, ya que la ‘Juve’ hizo doblete. El Lazio ha perdido a Lucas Biglia (traspasado al Milan por 17 millones) y a su portero Berisha (se fue al Atalanta por cinco), pero ha fichado al lateral croata Marusic (6,5 millones, del Oostende), el medio centro Lucas Leiva (5,7, del Liverpool) y al delantero exmalaguista Caicedo, llegado por 2,5 millones del Espanyol. Como él, su compañero Luis Alberto también jugó en el cuadro de La Rosaleda. El cuadro italiano suele actuar con un 5-3-2, con auténticos ‘carrileros’, uno de ellos el español Patric (forjado en el Barcelona). Su espina dorsal la forman el central holandés De Vrij, el ‘pivote’ serbio Milinkovic-Savic, el interior brasileño Felipe Anderson, el extremo derecho Keita y el delantero exsevillista Inmobile. Hace poco derrotó por 1-3 al Bayer Leverkusen y debutará en la Serie A el domingo 20 ante elSpal.

El choque de esta noche no será televisado (Gol ha optado por el Werder Bremen-Valencia, casi a la misma hora), ni tampoco transmitido en directo en ‘streaming’, motivos añadidos para que se hayan retirado ya 9.000 entradas (entre ellas 2.800 de los socios a los que el club va a compensar por el incidente en las taquillas en el reciente partido ante el Real Madrid), a falta del tirón final.

Míchel se viene debatiendo entre el 5-4-1 y el 4-1-4-1, aunque parece que será esta la fórmula más habitual en la Liga. Las bajas han ido perfilando un once para el debut que puede parecerse mucho al formado por Roberto; Rosales, Baysse, Luis Hernández, Juan Carlos;Kuzmanovic; Keko, Recio, Adrián, Jony, y Borja Bastón. Varios de ellos debutarán esta tarde de blanquiazules en el feudo de Martiricos. Todo hace indicar que llegarán también los primeros minutos para Cecchini, el fichaje más caro del verano (cuatro millones), y otro de los alicientes es que dirigirá el choque un malagueño, Melero López.