El Málaga dispondrá de unos dos millones para reforzarse en el mercado invernal Roberto,Peñaranda, Recio, Adrián, Luis Hernández, Juan Carlos, Baysse, Juanpi, Chory Castro, Keko y Rosales, el domingo. / Agencia Lof La cifra para fichajes puede aumentar a medida que se marchen futbolistas que reduzcan los gastos de la entidad ANTONIO GÓNGORA Martes, 7 noviembre 2017, 00:52

La dirección deportiva del Málaga ya se prepara para los refuerzos en el mercado invernal. Quedan seis partidos de Liga para que lleguen las vacaciones navideñas, periodo en el que el club deberá cerrar los fichajes que considere oportunos para reactivar al equipo y equilibrar la plantilla a partir del mes de enero. Pero estos movimientos deberán estar acompañados de la partida económica correspondiente, ya que LaLiga vigila muy de cerca este asunto para que no se produzcan desfases. Y la entidad de Martiricos, según las fuentes consultadas por este periódico, dispondrá de unos dos millones para las incorporaciones a partir de que se abra el plazo, que es el dinero que le queda libre del tope salarial asignado esta campaña.

Al margen del nivel de los fichajes o los resultados que estén ofreciendo esta campaña, los aficionados seguramente verán muy escasa la cantidad de dos millones como único ahorro tras los traspasos de 30 millones y la inversión realizada hasta ahora, que ha sido de unos 11. Pero el jeque Abdullah Al-Thani ya comentaba algo sobre este asunto en la reciente entrevista al diario catarí ‘Al-Sharq’. El presidente del Málaga decía que sólo podían utilizar la mitad del dinero que ingresaban por las ventas y, aproximadamente, es así por diversas circunstancias.

Compleja normativa

El tope salarial, que se está convirtiendo en algo maldito para el Málaga, se contabiliza mediante ajustes muy complejos en cada una de las operaciones. Pero en el caso del Málaga sí dispondrá de dinero extra por los cuantiosos traspasos realizados que podrá utilizar en otros asuntos o para realizar obras, ya que todo el dinero ingresado, tras descontar todas las partidas que contempla la normativa (parte de lo que falta por amortizar el fichaje, las comisiones...), no va directamente destinado a los futbolistas y una parte del cuerpo técnico (primero y segundo entrenador y el preparador físicos, que forma la parte denominada como inscribible).

Pero esos dos millones, sin embargo, no son una cifra cerrada y definitiva, ya que la dirección deportiva puede mejorarla con la salida de jugadores en el mercado invernal que no supongan un coste añadido para la entidad (el equipo de destino tendría que hacerse cargo de una parte destacada o de toda la masa salarial del jugador en la segunda parte del campeonato). De hecho, queda una ficha libre en la plantilla, por lo que sólo podría incorporarse un fichaje sin que salga ningún jugador. En cualquier caso, los mencionados dos millones tienen un valor mayor en este momento, ya que el club sólo afrontaría el coste de media temporada de cualquiera de las incorporaciones. Esta cantidad se considera correcta para realizar dos incorporaciones que no supongan un traspaso.

El ya conocido tope salarial es la clave para los equipos en el plano deportivo y refleja cómo gestiona sus recursos cada equipo. El Málaga, por ejemplo, tendría muy reducida esta partida sin los tres traspasos realizados en verano (los de Sandro, Camacho y Pablo). En tal caso, sin ninguna salida, sólo podría disponer de 37 millones para este capítulo, lo que es una cifra muy escasa y que, además, supondría un descenso de seis en relación a la campaña anterior, en la que no salió ningún futbolista como vendido. Cara a esta campaña, LaLiga ofreció un listado con las cifras disponibles para cada club, pero en este caso las cantidades no se refieren sólo a la primera plantilla y parte del cuerpo técnico, sino que también abarca el gasto en filiales, cantera, y otras secciones (es «la plantilla no inscribible», según se define este organismo). En este caso, el Málaga es undécimo y la cantidad asignada es de 53,5 millones. Delante de la entidad de La Rosaleda están el Barcelona, Real Madrid, Atlético, Sevilla, Valencia, Villarreal, Athletic, Betis, Real Sociedad y Espanyol. El último equipo de esta clasificación es el recién ascendido Getafe.