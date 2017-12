El Málaga, dispuesto al gran salto frente al Betis Recio celebra el gol con Chory Castro y En-Nesyri / Ñito Salas Después de un primer tercio de temporada realmente desastroso, el equipo puede situarse ya a un punto de la zona de permanencia si derrota a un Betis venido a menos PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 18 diciembre 2017, 00:41

En su camino al punto de destino, a la lechera no se le ha roto aún el cántaro. El cuento va resultando: el Alavés perdió (1-0 en el Wanda Metropolitano) y el Deportivo hizo lo propio (4-0 en el Camp Nou), de manera que ya sólo queda cruzar los dedos y aguardar a que el Málaga cumpla esta noche en La Rosaleda ante un Betis venido a menos. Hace apenas una semana el Málaga poco menos que afrontaba el duelo ante la Real Sociedad como el que se dispone en fila ante el pelotón de fusilamiento. Y ahora se prepara para el gran salto. Así es el fútbol, tan cambiante en cuestión de días. «Ganar nos abriría muchas expectativas, y todas positivas», sentenció ayer Míchel.

Y es que el Málaga saldría de la unidad de cuidados intensivos y empezaría a sobrevivir sin respiración asistida. Aun solo punto de la zona de permanencia, con veintidós partidos por jugarse, con refuerzos por estrenar (el de Iturra, si el jeque da su ‘placet’), en tendencia claramente alcista, y con un puñado amplio de equipos a tiro (el Levante y el Espanyol, a tres, y el Betis, el Celta y el Athletic, a cuatro). Sólo queda que a la lechera no se le caiga su recipiente y, ya puestos a soñar, el Málaga seguiría con opciones de irse de vacaciones en zona de permanencia.

Sin embargo, antes queda hincarle diente al Betis, que se desangra en las últimas semanas por su falta de contundencia defensiva. Es el principal defecto de los equipos de Setién, invisible hasta hace dos meses.El equipo ha sumado dos de los últimos dieciocho puntos en juego, y entre medias el Cádiz colocó un preocupante 3-5 en la Copa en Heliópolis. Sufre también el cuadro sevillano de los riesgos que implica formar una plantilla corta. Las bajas de Sanabria, Guardado, Boudebouz, Joel Campbell y Narváez dejan hoy al equipo con lo puesto, en especial en ataque, y con el problema añadido de que el marbellí Loren Morón (hijo del excentral del mismo nombre), ‘pichichi’ del grupo IV de Segunda B, al no ser sub-23 no puede debutar con el primer equipo sin perder sus opciones de volver al filial.

Rolan, convocado, pero posible suplente Míchel resolvió ayer la preocupación de los aficionados: Rolan será convocado. Ahora bien, se perfila como suplente y dispuesto a ayudar sólo unos minutos, salvo que el técnico se jugara la baza de sorprender a su rival con sus declaraciones y tenga en mente que sea titular.

El Málaga, que se reconoce inferior al Betis en potencial técnico, tratará de hurgar en los defectos de los verdiblancos, que aunque tratan de llevar la iniciativa del juego insisten machaconamente en sacar el balón jugado desde atrás –lo sabe Keko, aleccionado ante la Real en Anoeta – y no logran mantener una disciplina táctica colectiva los 90 minutos.

Míchel podría repetir once. Sería la segunda ocasión en que sucede esta temporada (ya pasó ante el Celta y el Villarreal).Ahora, con el aval del triunfo en San Sebastián y los 194 minutos imbatido de su equipo. En todo caso, el técnico avanzó que cuenta con Rolan, pero seguramente no de la partida. El resto de sus cartas se las guarda hasta hoy, porque no dio convocatoria, y queda en suspenso conocer si Ricca o Kuzmanovic –ambos entrenándose ya con normalidad– reaparecen.

A la espera de si a la lechera se le cae o no su cántaro, la afición, siempre entusiasta, aguardará con sus cánticos al autobús del equipo a eso de las 19.30 horas en la avenida de la Palmilla. Llegarán con las bolsas cargadas de alimentos no perecederos para la campaña de la Federación de Peñas Malaguistas en favor del comedor de Los Ángeles Malagueños de la Noche.