El Málaga femenino prescinde de Isa Guerrero y Hernández Navarrete Hamyan Al-Thani y Antonio Contreras (al fondo) en la presentación de este, junto a jugadoras de la sección femenina del club. / malagacf.com Apuesta por Antonio Contreras y el fichaje de seis jugadoras del mismo agente en un proyecto que mantiene la base del equipo anterior PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 9 agosto 2017, 00:25

El Málaga ha prescindido para la sección femenina de la figura de Manuel Hernández Navarrete y de Isa Guerrero, referentes de esta disciplina, justo en la antesala de la tercera campaña desde que se dio la integración del Atlético Málaga en la estructura del club de La Rosaleda. A día de hoy uno y otro siguen teniendo contrato con la entidad, pero sin información alguna por parte del club de cuáles pueden ser sus funciones a partir de ahora.

El Málaga ha emprendido un claro cambio de rumbo en la sección femenina, con la elección de Antonio Contreras como entrenador, un técnico que ha pasado por los banquillos del Puebla y de dos clubes importantes a nivel femenino como el Atlético de Madrid y el Levante. De forma paralela a su llegada han sido contratadas seis jugadoras con el propósito de dar un salto de calidad. Así, han venido la portera del Spa Alicante Alba Hoyas; las centrocampistas Raquel García (Atlético de Madrid) y Paula Fernández (Barcelona B), la extremo derecha María Martí (Tenerife) y las delanteras Adriana Martín y Sheila Guijarro (ambas del Levante).

El equipo comenzó la pretemporada a mediados de la semana anterior, sin la presencia de Isa Guerrero, la última temporada en la labor de secretaria técnica del equipo y ayudante del entrenador, entonces Raúl Iznata. Exjugadora hasta 2010, ha vivido todas las vicisitudes del fútbol femenino de élite en Málaga y era la mano derecha de Manuel Hernández Navarrete , entrenador durante 24 años del equipo y que la pasada campaña dio un paso a un lado por un problema de salud leve. Entonces la entidad le colocó como consejero (aunque apenas se le ha dado contenido como tal) y responsable de la seccción femenina.

Ambos no han recibido una respuesta concreta sobre su situación actual al dirigirse al responsable de los servicios jurídicos del club, Joaquín Jofre, y esperan la llegada del jeque para resolver su futuro. «Hemos entregado el equipo a coste cero y no le hemos pasado ninguna deuda. Confiamos en ellos y exigimos un mínimo de respeto», se pronunció Hernández Navarrete, que en total lleva 42 años vinculado al club de La Rosaleda, pues antes dirigió a equipos de cantera masculinos. Para él hubiera sido distinto que se hubiera comenzado un nuevo proyecto con una plantilla totalmente remozada, pero no es el caso, y recuerda que aportaron una estructura de unas setenta jugadoras, con tres equipos, el sénior, el filial y el cadete, recientemente campeón de Andalucía.

Isa Guerrero (exjugadora y la pasada campaña, secretaria técnica) / Sur

«Resulta todo un poco increíble. Las cosas se pueden hacer de otra manera», manifestó a este periódico Isa Guerrero, que añadió: «Cada uno puede hacer lo que quiera, pero el problema es que a nosotros no nos han contado nada».

Manuel Hernández Navarrete, que fue entrenador y desde hace un año, directivo. / Sur

El Málaga de féminas compite en el grupo 4 de la Segunda División, una categoría nacional estructurada en siete grupos. El elevado número de equipos ejerce de tapón cara a optar a la máxima categoría, ya que sólo suben dos conjuntos. Los primeros de cada grupo y el mejor segundo son los que se clasifican para el ‘play-off’ de ascenso. Ocho aspirantes a las dos ansiadas plazas.

Nueva coyuntura nacional

El Málaga trata de aprovechar la nueva coyuntura del fútbol femenino, con un jugoso patrocinio de Ibredrola con el que se ha comenzado a profesionalizar la primera categoría, además de ayudas de la AFE y de LaLiga. De hecho, el nivel futbolístico está creciendo, así como la atención mediática y la presencia de público en los estadios.

En Segunda el Málaga ha tenido en las últimas campañas la competencia del Sevilla, el Betis y el Granada, pero los dos primeros ya han subido a Primera, y el tercero va a sufrir un recorte en su presupuesto tras el descenso del primer equipo masculino. Así las cosas, se dan las circunstancias propicias para que las blanquiazules puedan optar al liderato del grupo, antes del temido y exigente ‘play-off’. La competición liguera comenzará el fin de semana del 2 y 3 de septiembre, y el presupuesto para la sección, aun siendo austero en relación a otros capítulos del club, está cerca de cuadruplicarse en comparación con el de hace dos campañas.