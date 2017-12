El Málaga se fija en el central de Lugo Ignasi Miquel El club de Martiricos sigue buscando centrales para reforzar el equipo antes de que se abra el plazo de fichajes ANTONIO GÓNGORA Martes, 5 diciembre 2017, 20:33

La búsqueda de fichajes continúa para el Málaga, que sigue pendiente de incorporar algún futbolista antes de que se abra el plazo de fichajes en enero (puede hacerlo por la grave lesión de Juan Carlos). Tras quedar descartado Sergio Sánchez, la dirección deportiva buscó otras alternativas, entre las que se encontraban algunas de Segunda. Y hoy se ha sabido que uno de los futbolistas tanteados ha sido el defensa del Lugo Ignasi Miquel, según anunció la Cadena Cope.

El futbolista, que pasó por las categorías inferiores del Barcelona, quería regresar lo antes posible a Primera. El central zurdo, de 25 años y con contrato hasta el 2020, es un fijo en el conjunto de Francisco, donde milita el canterano malagueño Luis. Ignasi Miquel, sin embargo, tiene experiencias de mayor nivel, ya que militó en el Arsenal y también estuvo cedido al Leicester, ambos en la Premier (no tuvo una gran participación en ninguno de los dos equipos).

El Málaga apunta ahora a este futbolista, que llegaría en su caso de una forma inmediata. Esta primera incorporación sería una apuesta de Mario Husillos, aunque desde el Málaga prefieren no pronunciarse hasta que no se cierre esta operación u otras que están también abiertas. En cualquier caso, Ignasi Miquel no es polivalente (jugó alguna vez como como lateral) y también habrá que esperar a la negociación, ya que el futbolista tiene contrato en vigor.