El Málaga, con una goleada como referente ante el Leganés Borja Bastón, que sigue siendo duda para el choque, en el entreno del jueves. / Salvador Salas El equipo blanquiazul ya superó por 4-0 a su rival de mañana hace un año, pero ahora el rival llega más adaptado a la categoría PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 14 octubre 2017, 00:51

Con ocho días y una jornada de diferencia. El Málaga ya goleó al Leganés (4-0), pero fue el 23 de octubre (no el 15) y en la novena cita liguera, no la octava, tal y como está fijada mañana, pero el precedente se ha convertido ahora en un estímulo, en un referente indudable para la plantilla, colista en solitario de la Liga pero que no parece mostrar en el día a día un estado depresivo.

Jony, de penalti (cometido por Medjani a Pablo), y Chory Castro dejaron el choque encarrilado con sendos goles cerca del descanso, y en la segunda parte Sandro marcó el tercero en una acción embarullada y Camacho, el cuarto, ya en el añadido y tras un centro de Duda. Si repasan los nombres propios mencionados, sólo Jony y Chory Castro aspiran a repetir protagonismo, aunque tengan escasas opciones de ser titulares mañana.

Pese al escaso tiempo transcurrido, mañana repetirán pocos protagonistas, como recalcó ayer Garitano: «Es otra historia»

Ni el Málaga es el mismo, ni mucho menos el Leganés, entonces debutante y ahora más adaptado a la categoría y con diez puntos más que su rival (once).Además, con sólo tres tantos encajados (uno fuera), lo que le convierte en la segunda mejor defensa de la Liga y una de las más fiables en Europa. En los onces iniciales de aquel partido, pese a que sólo ha transcurrido un año, serán pocos los que repitan. Por el Málaga jugaron Kameni; Rosales, Koné, Mikel, Juan Carlos (Ricca, minuto 76); Camacho, Kuzmanovic (Duda, minuto 54); Jony (Santos, minuto 79), Pablo, Chory Castro, ySandro. En el Leganés salieronSerantes;Víctor Díaz, Medjani, Mantovani (Insua, minuto 65), Diego Rico; Rubén Pérez, Timor (Rober, minuto 71); Omar (Unai López, minuto 68), Gabriel, Szymanowski, y Luciano.

«No tiene nada que ver»

El propio técnico del Leganés, Asier Garitano, uno de los pocos que se mantienen, se refería ayer en rueda de prensa a aquel 4-0:«No tiene nada que ver. Es otra historia diferente. Ni este Leganés con aquel, ni el Málaga, ni la situación en la que estamos. Aquello ya pasó. A ver si jugamos mejor que el año pasado aunque no tuvimos una mala primera parte, creo recordar».

Un once definido, pero ahora con la duda de Amrabat Frisando la zona europea, séptimo, ha sorprendido el gran arranque liguero del Leganés, que empató ante el Atlético (0-0) en su último compromiso. Garitano ha consolidado un once con Cuéllar; Zaldúa, Mauro dos Santos, Siovas, Raúl García; Brasanac, Rubén Pérez; Eraso, Gabriel, Szymanowski, y Beauvue. Sin embargo, el técnico puede dar entrada al exmalaguista Amrabat, extramotivado en La Rosaleda y que viene de un buen parido con Marruecos. El líder del vestuario, Mantovani; el lateral Diego Rico y el habilidoso El Zhar también opositan al once.

Incluso, Garitano desconfió de la mala racha de los de Míchel. «Es un buen equipo. Los partidos que le he visto ha merecido más. Ha habido algunos en los que ha estado muy enchufado, y otros en los que el resultado fue muy contundente, pero nada que ver con el partido y con el juego».

Hasta hoy (y si no hubiese convocatoria, hasta mañana) no se determinará hasta qué punto ha servido el ‘parón’ liguero para que el Málaga recupere jugadores. Parece claro que Luis Hernández, ausente en el 2-0 en Sevilla, podrá reaparecer, pero es mucho más dudoso el concurso de Ricca y Borja Bastón, muy mejorados de sendos problemas musculares, pero no del todo. De hecho, ayer no completaron toda la sesión con sus compañeros, al igual que En-Nesyri. Están descartados Cenk y Diego.

Lo que parece claro es que, aunque Husillos confirmó el miércoles que Míchel seguirá en el banquillo pase lo que pase, el Málaga se juega mucho ante el Leganés. A la rémora de puntos en caso de no vencer se sumaría el agravante de que la siguiente cita es en el Camp Nou.