El Málaga de los horrores

Es verdad que el árbitro, Iglesias Villanueva, de nuevo, perjudicó al Málaga al conceder el primer gol 'pepinero', en claro fuera de juego de Rico. Es verdad que Amrabat, que no servía según Arnau, marcó desde fuera del área con más suerte que otra cosa; es verdad que se perdió ante un equipo muy mediocre, pero también es verdad que el Málaga no merece estar en Primera División. Es colista por méritos propios, y ayer en la ciudad madrileña dio un recital de despropósitos. En el fútbol se puede ganar o perder, pero jugar tan mal como lo hizo el Málaga es muy difícil. Fue un horror de equipo, con un planteamiento horroroso, con un entrenador al que urge darle las gracias por haber venido, pero al que hay que sustituir ya. Porque este Málaga hundido, sólo comparable al que machacó Antonio Mendoza, sin pies ni cabeza, lo que tiene que hacer es buscar un buen entrenador (no digo que José González no lo sea, pero aquí no ha demostrado nada, más bien al contrario) y comenzar a planificar la próxima temporada, que (aviso a los navengantes) va a ser muy dura, mucho más de lo que nos imaginamos.

No merece la afición malaguista este equipo. Ni este presidente huido que no aparece por ningún lado. No merece el centenar largo de héroes que acompañaron al peor equipo de la Liga con 13 puntos en 27 partidos a Leganés para darle ánimos... Ni la Virgen de Lourdes arregla esto. Fue un despropósito, una vergüenza. El Málaga no aporta ni ofrece nada, sólo pelotazo va y viene, con un técnico (hoy mismo debería dimitir) que creo hasta se desorienta él mismo con las alineaciones que presenta, con cambios sin ton ni son, con un equipo que no está trabajado. El Málaga jugó de pena con el 0-0, pero con el marcador en contra fue para llorar. Porque este Málaga tiene alma, aunque sus propietarios se la hayan arrebatado, y representa un sentimiento, y a una ciudad, a una provincia. Los que nos han hecho esto no merecen una lágrima, aunque muchos, de verdad, lloramos anoche de impotencia al ver este Málaga de los horrores...