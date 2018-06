El Málaga se integra en el tejido asociativo y social de la ciudad Domingo Muñoz, Basti y Lucas Rodríguez, en las oficinas de la Fundación en La Rosaleda y con el gesto de 'Siempre fuerte' junto a una camiseta de Pablo Ráez. / Salvador Salas La Fundación del club desarrolla desde 2015 una labor clave para conectar a la entidad con muchas entidades y para rendir memoria de sus exfutbolistas PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 3 junio 2018, 00:31

Durante meses el Málaga ha sido carne de cañón entre los medios de comunicación y aficionados por su mala planificación deportiva y el descenso a Segunda División de su primera plantilla, pero no todo en la entidad de La Rosaleda responde a un funcionamiento deficiente. Ni siquiera todo tiene que ver con el balón. Una de las críticas históricas en el día a día del club de Martiricos era su escasa imbricación con la sociedad local, en especial desde la compra del club por Al-Thani, pero la fecunda labor del Área Social de la Fundación está poco a poco demostrando lo injusto de esta apreciación.

En el arranque de la temporada 2015-16 Lucas Rodríguez dejó el gabinete de comunicación del club para asumir las riendas del Área Social de la Fundación, y allá por el mes de octubre se incluyó a un exfutbolista, Basti, que si algo tenía claro cuando el Málaga le propuso integrarse en el organigrama del club es que no le atraía la opción de dirigir a equipos en las categorías inferiores. «Día a día me encuentro muy feliz con esto. Me gusta mi trabajo. Tenemos ya programadas muchas actividades y te reconforta como persona. Le tengo que agradecer al Málaga que haya contado conmigo, y hasta he perdido el miedo a hablar en público».

Casi tres años después de aquella llamada, Basti, que ya era un ídolo en el malaguismo por su carácter llano, sus raíces gitanas y su naturalidad, se ha convertido en un asiduo en casi todos los actos sociales y culturales de la ciudad, un embajador que junto a los consejeros consultivos del club (Martín Aguilar, Abdallah Ben Barek y Antonio Benítez) mejoran los lazos de comunicación en todos los ámbitos.

No obstante, el propio Lucas Rodríguez reconoce que la labor del Área Social de la Fundación «acaba de empezar y de asentar sus pilares». «Hemos hecho algo, pero nos queda mucho por hacer», añade en relación a que son múltiples los retos del equipo humano de trabajo, que se completa con Domingo Muñoz, responsable del Área de Historia. Allá donde hay una iniciativa benéfica o solidaria, ahí pretende estar el Málaga, y bajo estas líneas se puede contemplar toda la actividad desarrollada en un año por la Fundación, y los centenares de colectivos, ONGs y asociaciones con los que ha trabajado o colaborado.

Chelsea, Torres y Adriana, en una visita a un colegio en la campaña Valores Blanquiazules. / Malagacf.com

Si hay una actividad importante dentro del Área Social de la Fundación esa es la campaña Valores Blanquiazules, que ha cumplido esta temporada su cuarta edición, siempre en colaboración con la Obra Social 'La Caixa'. Se trata de que un futbolista del primer equipo y una de la sección femenina den una charla a escolares entre 7 y 11 años poniéndose énfasis en aspectos como la alimentación sana, la higiene, el juego limpio, la igualdad e interculturalidad, hábitos saludables, educación medioambiental, la amistad y el compañerismo. «Les damos de antemano incluso a los tutores información de los contenidos de la charla», puntualiza Lucas. Y a los niños y niñas de los quince centros educativos, de la capital o cercanos, que participan cada año se les invita al final de la temporada a un entrenamiento de puertas abiertas del primer equipo.

El 'efecto Kameni'

«A los niños el que les digan las cosas los jugadores les llega. Me acuerdo de una charla con Kameni. Después del acto nos llegó una carta al club que no se difundió, porque los padres no querían, de una chica que quería agradecer a Kameni su ayuda, porque tenía en clase una amiga de color con la que se metían sus compañeros, y que gracias a él había mucha más paz. Recuerdo que le entregamos la carta a Kameni», comenta Basti a modo de anécdota.

Otro de los momentos importantes fue la creación de los Premios #Siempre Fuerte, con la inspiración de Pablo Ráez, que en su momento visitó el vestuario del primer equipo y cuya labor siempre ha sido una referencia en el trabajo de la Fundación.De hecho, el padre de Pablo, Paco Ráez respalda esta iniciativa. Esta campaña se celebró en el auditorio del Museo Picasso Málaga la primera edición, y habrá siempre tres distinciones: una donde estén incluidas tres entidades sociales malagueñas; otra denominada Premio Abdullah Ben Barek, para el deportista o equipo que sea un ejemplo para la sociedad; y el Premio Especial #SiempreFuerte para una persona referente en el ámbito social. Así, los primeros ganadores fueron la Obra Social 'la Caixa', AVOI y Fundación CUDECA; la árbitra Eva Alcaide y el cantante Adrián Martín.

Junto a estas iniciativas, la Fundación apenas tiene descanso y rara es la semana en que no hay una actividad, sea social, formativa o histórica. En este capítulo la iniciativa corresponde a Domingo Muñoz. «Desde que era pequeño siempre tuve interés por conocer cosas acerca de la historia del fútbol en Málaga, y entré en contacto con la entidad en 2014 al cumplirse los 110 años de historia del fútbol en la ciudad. Ya en 2015 me contrataron para la Fundación».

Uno de sus motivos de orgullo es haber localizado a un familiar del primer goleador del Málaga en Primera en La Rosaleda, Manuel Fuentes. «Contacté con él a través de un periodista cántabro», recuerda, al encontrar a su hijo, Paco, que en realidad vivía en Málaga. Manuel falleció en 1992, pero nadie del club se puso en contacto con él. Frente a olvidos graves como este se dirige la labor de Domingo, con la que trata de recordar la figura y la leyenda de tantos exfutbolistas. Para él tiene tanto valor haber jugado un partido oficial como cientos de ellos.

La campaña Valores Blanquiazules, en colegios y que cumple ya cuatro ediciones, es uno de los pilares

En los últimos tiempos ha inaugurado dos vitrinas en el museo del club –una sobre los jugadores internacionales y otra de fútbol femenino–, ha organizado mesas redondas, y ha tenido una labor importante en la asignación de nombres a algunas puertas del estadio, y en la planificación de efemérides históricas de La Rosaleda.Asimismo, desde hace un año está documentando las fotos de fútbol del Centro de Tecnología de la Imagen (CTI).

El jeque, muy interesado

Además, desde la Fundación reciben el refuerzo a sus actividades por parte de la propiedad. «Notamos que el jeque tiene un interés por lo social. Está informado de todo lo que se hace. Desde un primer momento apostó por esto», asevera Lucas Rodríguez, y le secunda Domingo Muñoz: «Cuando inauguramos la exposición de imágenes del aniversario, preguntó foto por foto».

Basti: «Me gusta este trabajo, te reconforta... Hasta perdí el miedo a hablar en público»

Especialmente el trabajo del Área Social es de los que permiten llegar a casa con una gran felicidad interior. Lucas Rodríguez recuerda de modo especial la visita hace unos meses al estadio del invidente rondeño Juan Antonio Zamora, un gran aficionado a la narración radiofónica, a pesar de no ver y, sobre todo, una charla de Basti en Proyecto Hombre. «Fue uno de los momentos con más sentimiento. Nos hizo llorar a todos y valorar la vida», asevera.

Desde la Fundación insisten en el respaldo que encuentran desde todos los departamentos del club. No sólo de los futbolistas, que incluso en la última visita al Materno adquirieron de su bolsillo los regalos a entregar en las plantas. Este curso incluso fueron al Centro de Transformación Social en los Asperones, por donde nunca se había pasado un futbolista. Lucas Rodríguez pone un ejemplo:«Colocamos una hucha en la cafetería de las oficinas para los desayunos, y cada seis meses los empleados destinan el dinero a una asociación que eligen entre todos. Cosas así sirven para crear una cultura de Fundación en el club».

Además, en la Fundación del Málaga se trabaja también en el Programa Fair Play Social de LaLiga. «Nos sirve para ver hacia dónde hay que dirigir la responsabilidad social corporativa de los clubes. Nos fijamos mucho en el Athletic o el Levante, que a través de Vicente Herrero hace una gran labor en el deporte accesible», añade Lucas.

Resumen de la actividad de la fundación del Málaga en la temporada 2017-18

Área Social

Valores Blanquiazules: Quince visitas a centros escolares (colabora la Obra Social 'La Caixa').

Premios #SiempreFuerte: Colabora El Corte Inglés, Fundación El Pimpi y Museo Picasso Málaga.

Partido Solidario: Incluye acción en comedores sociales.

Calendario Solidario: Doce entidades sociales beneficiarias (colabora Copyrap).

UNEQUIPO contra la violencia de género: En colaboración con la Universidad de Málaga, el Área de Igualdad de la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga.

UNEQUIPO por la igualdad: Siete visitas a centros escolares.

Visita al Hospital Materno Infantil de Málaga: En colaboración con el Materno, AECC y AVOI.

Entrega de equipaciones a ONCE Málaga de fútbol-sala.

Acuerdo con la Fundación Ciudadana del Carnaval: Dos actuaciones en La Rosaleda.

Desayuno Solidario.

Carrera San Silvestre Palma-Palmilla.

Carrera de la Prensa.

Feria del Ocio y Deporte Accesible delIES La Rosaleda: Una charla de Valores Blanquiazules.

UNEQUIPO de cine: Una charla de Igualdad en el marco del Festival de Cine de Málaga.

Estreno de 'Sentido Blanquiazul': Un corto audiovisual, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ronda.

Visita de la Fundación El Pimpi: A La Rosaleda.

Área Formativa

Desayuno ONG: Una charla de orientación profesional (colaborador, Panadería-Pastelería Christian).

CESUR: Cuatro becas para La Academia.

Área Histórica

Libro conmemorativo del 75 aniversario de La Rosaleda: 300 ejemplares (Colaborador, Copyrap).

Exposición 'La Rosaleda en 75 imágenes': Quince localidades visitadas en la provincia, en colaboración con el Área de Deportes de la Diputación.

Vitrina del fútbol femenino en el Museo&Tour.

Reinauguración de la puerta 13 de La Rosaleda: Dedicada a José Antonio Gallardo.

Reinauguración de la puerta 6 de La Rosaleda: Dedicada a Abdallah Ben Barek.

Reinauguración de la puerta 18 de La Rosaleda: Dedicada a Andrés Perales.

Vitrina 'Malaguistas con La Roja' en el Museo&Tour.

Entrega de abonos a los supervivientes del accidente aéreo: Tres abonos.

Reconocimientos especiales

La Fundación del Málaga ha sido reconocida esta temporada con: -Socios de Honor de la Asociación Nena Paine.

-BNI Emprende Málaga.

-Peña Malaguista Guadalhorce. 'Juanmi'.

-Custodia Compartida e Igualdad y Valor de la Costa del Sol.

-Asociación Alhelí.

-Asociación de Autismo Ángel Riviére y ADIMI.

-Economato Pilar Galera.

-Asociación Mercader.

-ALTAMAR, Educación y Familia.

ONGs colaboradoras

Fundación El Pimpi, Agrupación de Cofradías de Málaga-Fundación Corinto, Fundación Lágrimas y Favores, Fundación Don Bosco, AECC, Custodia Compartida Mijas, CEPER, ÁREA, AMAPPACE, Asociación Mercader, AMDDA, Fundación Andrés Olivares, ASPAYM Málaga, AFENES, FAISEN, Fundación CUDECA, Asociación Alhelí; Asociación 'Eo, Eo', ADIMA, Autismo Málaga, ALUDE, Asociación Nena Paine, Altamar, Educación y Familia, Psicodeficientes José María Pérez Martos, Asociación NAIM, ASAMMA, Ciudad de los Niños, Asociación Igualdad y Valor, Centro de Acogida San Juan de Dios, Nuestro Retto, Vuestra Felicidad, Un Sí Por La Vida, Asociación Horizonte, Casa Ronald McDonald Málaga, ASIMA, Asociación Corazones Malagueños, Asociación de Mujeres La Laguna, ANVER, Asociación TRANS, ANNE Axarquía, Asociación Aloreña por los niños, Centro Psicopedagógico Dulce Nombre de María, Complejo Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús, AMUSUVIG, Síndrome Dawn Málaga, AFESOL, Aldeas Infantiles Málaga, Asociación Cultural La Mirada, Reclusos y exreclusos, Asociación Yo Soy Tú, ALCER Málaga, Impavi, Asociación Mangas Verdes, Asociación Incide, Asociación Animación Malacitana, Asociación Demeter, Hermanitas de los Pobres, Asociación Arrabal, Asociación de Alzheimer de Pizarra, Amirax, Afesol, Asociación Avoi, Asociación Palmira de Apoyo al Pueblo Sirio, Prodiversa, Asalbez y Asociación Gitana de Alhaurín de la Torre, Cártama Adapta, Cruz Roja Málaga, El Biberódromo, FMAEC, Economato Pilar Galera, Cáritas, Ángeles Malagueños de la Noche, AMFREMAR, Asociación contra la Pobreza y Exclusión Social, Nerja Solidaria, Banco de Alimentos Nena Paine, Asociación Benéfica Santo Domingo, Asociación Yo Soy el Que Soy, Asociación Andaluza de Epilepsia, Fundación Césare Scariolo, Fundación Secretariado Gitano, y Fundación Vicente Ferrer.