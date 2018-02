Un Málaga al límite no quiere rendirse Enviado especial. Bilbao Visita a un Athletic conmocionado por los incidentes de la Liga Europa con la necesidad otra vez de ganar para resucitar y no perder el tren de la salvación de una forma casi definitiva ANTONIO GÓNGORA Domingo, 25 febrero 2018, 00:21

¿A la sexta será la vencida? Esta puede ser la pregunta de la jornada si se analiza el periodo de José González, Jose, como entrenador del Málaga. El equipo blanquiazul mantiene su agonía general de la temporada tanto con Míchel en el banquillo como ahora con el técnico gaditano, que ha sumado dos puntos en otros tantos empates, aunque sigue sin rendirse. Al cuadro de Martiricos casi se le ha olvidado ya ganar, algo que no hace desde el 10 de diciembre, cuando lo hizo en San Sebastián. Y hoy el conjunto malaguista visita a otro rival vasco, el Athletic, que también mantiene un nivel inferior a lo esperado, casi decepcionante. En este compromiso, además, el luto será la nota dominante tras los incidentes en la Liga Europa en San Mamés y la muerte de un ertzaina de hace tres días.

Apuntes Dos triunfos en 36 partidos en bilbao. El Málaga ha ganado sólo dos veces en San Mamés, ambas en el antiguo estadio (mayo de 2001 y septiembre de 2005). Las visitas del equipo blanquiazul a Bilbao en la élite fueron 36, con diez empates también. La novedad. Success, con opciones de jugar. El extremo Success se reincorpora con opciones de jugar algunos minutos, como ha reconocido el propio Jose, después de llevar un plan especial de preparación debido a que estaba en baja forma y con exceso de kilos. El técnico confía en el este atacante especialmente para el choque de Bilbao. Baja. Recio, Lesionado a última hora. El canterano y capitán del Málaga Recio se ha quedado fuera de la convocatoria y no viajó ayer a Bilbao por una lesión. La ausencia del medio centro, de esta forma, obligará a Jose a recomponer el centro del campo para el difícil partido de hoy en San Mamés. El dato. Aduriz cumple 400 encuentros. El jugador del Athletic Aduriz tendrá la oportunidad de disputar su partido 400 en Primera ante el Málaga. De los 399 partidos disputados, 272 fueron con el Athletic, 69 con el Mallorca y los 58 restantes con el Valencia. El ariete tiene ya 37 años.

Una vez desaprovechado el ‘efecto Jose’ y las numerosas ocasiones que le han ofrecido sus rivales directos con sus malos resultados, el Málaga afronta una nueva oportunidad para, al menos, que no aumente la distancia con las plazas de salvación. Para ello deberá buscar el triunfo en San Mamés ante un equipo que está mostrándose débil en los últimos compromisos. Desde el cuadro malagueño piensan que la recuperación todavía es posible, aunque para ello no sólo hay que esperar a que los contrincantes de abajo no reaccionen, sino que los blanquiazules también tienen que ser capaces de ganar al fin.

Para el choque de esta tarde Jose cuenta con la baja de última hora de Recio (lesionado), aunque dispone ahora suficientes efectivos para suplir esta ausencia. Es previsible que sea Adrián quien acompañe a Iturra en el medio centro, aunque también tiene la opción de Lacen (sin ritmo de juego todavía). El nuevo técnico, de esta forma, continúa incorporando a los nuevos fichajes de Husillos, aunque la mayor parte de ellos llegaron sin opciones de aportar desde el primer instante, por lo que se van incorporando de una forma progresiva.

Cambios obligados

No es previsible que Jose realice demasiados cambios, por lo que el once no variará excesivamente del anterior, salvo en las variaciones obligadas, como en la defensa. En esta demarcación, en la que la plantilla presenta un importante desequilibrio debido a que sóló está compuesta por seis hombres, dos de los cuales no pueden jugar hoy. El técnico dispone de los justos y deberá reaparecer Torres después de un largo periodo de inactividad. Lo más probable será que el madrileño actúe de central y Diego González, de lateral, aunque ambos se pueden intercambiar estas posiciones. Y viaja el canterano Ian Soler para cualquier emergencia.

El Málaga, en cualquier caso, seguirá como colista de Primera pase lo que pase en San Mamés, ya que su desventaja es de cinco puntos. La expedición viajó ayer con la esperanza de comenzar a ganar ya en arranque de un periodo de seis días en el que habrá tres jornadas (hoy, el miércoles y el sábado). Y también se desplazaron convencidos de que la permanencia no estará tan ‘cara’ como se preveía, ya que los equipos de la zona más peligrosa les ocurre algo parecido al conjunto de Martiricos y apenas suman puntos.

Athletic, por su parte, espera también reaccionar en este partido con su equipo titular más habitual. El encuentro de San Mamés llega con el mundo del fútbol todavía conmocionado por la muerte del ertzaina Inocencio Alonso hace muy pocos días. De ahí que, como en el resto de los campos, se guardará de inicio un minuto de silencio. Ambos equipos necesitan la victoria, aunque las urgencias son mayores en un Málaga que se encuentra al límite.