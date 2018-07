El Málaga mejora pero no gana

El Málaga se empieza a parecer cada vez más a Muñiz, y esa puede ser la mejor lectura a estas alturas del verano. Seguramente esto no le sabrá mal a ningún aficionado, que se fia del buen criterio del asturiano para conducir a equipos de Segunda con aspiraciones de ascenso. El problema es que este Málaga sólido a nivel defensivo, fiel semblanza del 'método Muñiz', no termina de anotarse victorias (una en cinco ensayos, justo el que se celebró a puerta cerrada ante el Extremadura), algo que puede resultar irrelevante en pretemporada pero no tanto para un equipo que viene de atravesar un periodo largo de depresión en cuanto a resultados y que necesita creérselo.

1 Málaga Munir; Iván (Cifu, minuto 64), Luis Hernández (Torres, minuto 64), Diego González (Ian Soler, minuto 64), Ricca (Iturra, minuto 64); Boulahroud (Lacen, minuto 64), Recio (Juan Carlos, minuto 45); Hicham (Juanpi, minuto 64), Adrián (Grasa, minuto 64), Mula (Renato_Santos, minuto 46), y Jack Harper (En-Nesyri, minuto 64). 1 Almería René; Romera, Owona, Trujillo, Ibiza; Aguza, Abenza; Sergio Pérez, Juan Carlos, Luis Rioja, y Álvaro Giménez. También participaron en el segundo tiempo Fernando, Chema,_Sekou, Arzura, De la Hoz, Callejón, Caballero, Javi Moreno, Iván Martos y Navas. Goles 1-0, minuto 9: Jack Harper, de estupendo testarazo a centro de Ricca. 1-1, minuto 75: Sekou, de penalti cometido por Ian Soler a él mismo. árbitro Cuadra Fernández (balear). Mostró la tarjeta amarilla a Ricca y Callejón. campo Unos 600 espectadores en el Marbella Football Center. El exentrenador del Real Madrid, entre otros equipos, Fabio Capello, presenció el choque desde el palco. El Alcorcón, segundo rival liguero, se entrenó en un campo contiguo durante el partido. No fue necesario el uso del VAR.

Ante el que será su rival en la Copa del Rey y también otro de los contrincantes en la Liga, el Almería, el Málaga tampoco conjugó el verbo ganar, pero al menos en su primer tiempo dejó los mejores 45 minutos de lo que se lleva de preparación. Con su habitual equilibrio defensivo, mostró también más soltura en ataque. Hubo más criterio con el balón y se completaron varias acciones muy bien hilvanadas, entre ellas la que acabó en el gol de Jack Harper, desde ayer rapado en lo que se intuye que ha vuelto a ser una suerte de novatada de esas habituales con los más jóvenes en las concentraciones. De golpe y porrazo, tanto él como Juan Cruz aparecieron casi sin pelo. La internada desde la izquierda de Ricca y el centro preciso tuvo un remate no menos ortodoxo en este punta fuengiroleño de ascendencia escocesa. Fue un cabezazo estupendo, cruzado y marcando bien los tiempos, en el primer gol 'en abierto' del Málaga esta pretemporada.

A la espera de lo que sucede con En-Nesyri, que negocia para salir al Leganés, Harper podría convertirse en el único 'nueve', y ello a pesar de que se supone que estará la próxima temporada con el Malagueño en Segunda B. En cualquier caso, presenta el aval de ser el único goleador del equipo en este periodo de preparación, pues marcó también el tanto del triunfo ante el Extremadura.

El Málaga ofreció siempre sensación de peligro en sus llegadas. Lo intentaron primero Hicham, un jugador que aporta mucha verticalidad, y después Mula, pero al margen del gol la opción más clara fue de Adrián, en una dejada a placer de Harper. El madrileño, llegador puro, falló una de esas que no debe con un remate elevado metiendo el interior de la bota.

Para un Almería muy errático lo más peligroso lo firmó Luis Rioja, uno de los dos extremos que se ha llevado el cuadro rojiblanco del Marbella. Precisamente, el ejecutor del penalti errado que eliminó al equipo malagueño en la última fase de ascenso. Luis cabeceó al palo, en un remate con suspense, ya con Munir claramente batido, pero el marroquí estuvo rápido para repeler el rechace antes que nadie.

El equipo se fue al descanso sin Recio (le suplió Juan Carlos), lastimado, y apareció en la segunda mitad también con Renato Santos, que actuó por dentro esta vez y relegó a Mula, con Adrián de 'pivote'. El paso de los minutos no hizo perder al equipo su seriedad y orden en la presión, pero la ruleta de cambios (ocho de una tacada) lo descentró. El penalti del recién salido Ian Soler a Sekou permitió al delantero senegalés del filial del Almería (pero con 23 años) igualar la cita con una definición por el centro, suficiente para sorprender a un Munir que se lanzó a un costado.

Del Málaga del segundo tiempo, con mucha menos chicha, sólo convencieron dos remates de Renato Santos, el segundo en una acrobática chilena desde fuera del área casi en las postrimerías del choque. Al final, tablas. Muy poco necesitó el Almería para no perder.