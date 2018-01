MÁLAGA NO MERECE ESTO

Ya queda menos. El Málaga está más cerca del abismo. Pocos equipos hay en Primera más malos que el Getafe, con menos calidad, con menos ideas, con menos juego... Bueno, sí, el Málaga. ¡Qué pena! Caer en Getafe ante el equipo más mediocre que uno haya visto esta temporada con un gol absurdo logrado por un rival que vio cómo le regalaban los tres puntos... Termina la primera vuelta. 11 puntos. Una ruina, una broma. Hay que buscar un revulsivo y ya no hay dudas: Míchel no sirve para ello, no es la solución, todo lo contrario. Hay que intentar lo que es casi imposible, pero que con el entrenador actual es, simplemente, una quimera. Perder así, en Getafe, ante un rival tan malo, sin hacer ni una ocasión, tiene delito. Mucho. No me valen los llamamientos a la unidad... ¿Qué más unidad que la que ha demostrado la afición con su equipo, que va de decepción en decepción? Ni en los tiempos de Serafín Roldán, y ya es decir, se consiguieron guarismos tan negativos, pero vamos camino de romper todos los récords por abajo, por el sitio de los malos, de los torpes, de los que no sirven. Como sigamos así, el Málaga no va a descender a Segunda, es más que posible que nos vayamos más abajo... Por favor, hay que reactivar al equipo, hay que buscar un golpe de timón, hay que buscar un revulsivo, y Míchel no lo es, lo siento. Es un buen entrenador, sin duda, pero se entregó primero al conformismo y después no ha sabido reconducir la nave.

El Málaga anoche perdió una nueva oportunidad de intentar remontar el vuelo. Perder está en el juego, pero ante un equipo tan malo como el Getafe es un delito. ¡Qué pena de Málaga!, ¡qué pena de equipo!... ¡Vaya delantera!, ¡vaya referecia ofensiva! Hace una semana solicitaba en este Palco 17 que no hagamos el ridículo. Por la puntuación, por los goles anotados, por la falta de juego vamos camino de ello. ¿Qué espera el propietario del Málaga pàra intentar frenar esta deba-cle? No tiene ningún sentido lo que está pasando, ninguno. Y Málaga no se lo merece.