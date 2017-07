El Málaga de Míchel echa a andar Borja Bastón (ayer, junto a Arnau) fue anunciado como nuevo jugador malaguista. / malagacf.com Pendiente de Roberto, Juan Carlos y Meré y también a la espera de otras cuatro altas, hoy están citados 35 jugadores para comenzar el trabajo SERGIO CORTÉS Miércoles, 5 julio 2017, 00:37

Este sí es el Málaga de Míchel. La pasada temporada heredó un proyecto a la deriva, cuesta abajo y sin frenos, y consiguió virar el rumbo para llevar al final al equipo a muy buen puerto. Pero a partir de hoy va a tener su sello. Con más o menos mimbres en el punto de salida, el madrileño afronta el ejercicio con la ilusión de mantener el nivel ofrecido los dos últimos meses y, como siempre ha reiterado, «construir algo grande en Málaga».

No son ni mucho menos todos los que estarán. Míchel tiene citados a 35 jugadores para comenzar el trabajo, pero de la plantilla que se antoja definitiva no son ni la mitad. Porque el Málaga ha acelerado en las últimas horas para cerrar incorporaciones, pero cuenta con varios descartados y varios cedidos que regresan a los que no ha podido dar salida. Y además el grupo de canteranos que va a participar en este primer tramo de la pretemporada (hasta el amistoso del día 14 en Coín ante el Sheffield) es insólitamente elevado. Después, para la segunda concentración, en Holanda (la primera comenzará mañana en Benahavís), se prevé que se produzca una primera criba.

En el grupo figuran los lesionados Ontiveros y Peñaranda, así como los descartados, pero no Horta, con más días de vacaciones

El Málaga anunció anoche, a última hora, la incorporación de Borja Bastón (la tercera tras el central Baysse y el medio punta Adrián), no así las del guardameta Roberto y el hasta ahora cedido Juan Carlos (que pasaría a ser propiedad del club). Pero está previsto que ambos puedan ser miembros de la plantilla en las próximas horas. La primera parte de la planificación se habría cumplido (también se da por hecha la llegada del central Meré como cedido) y las prioridades estarían cubiertas. Luego quedaría ‘rematar la faena’ con otro guardameta (si todo transcurre con normalidad, Kameni ya será oficialmente hoy futbolista del Fenerbahçe), un centrocampista (para suplir a Kuzmanovic) y dos atacantes (un delantero centro y un segundo punta).

Desde las 9.30 horas

De los 35 jugadores que comenzarán hoy el trabajo en tres grupos desde las 9.30 de la mañana (unos sobre el terreno, otros en las pruebas de esfuerzo, y el resto en la revisión médica), sólo 13 son de pleno derecho de la primera plantilla. A ellos habría que sumar los lesionados Ontiveros y Peñaranda (el segundo está descartado, pero su lesión mengua considerablemente las opciones de que se marche). A partir de ahí las dudas se disparan.

La lista de descartes ya la desveló SUR hace dos semanas. Junto a Peñaranda figuran Mikel, Koné, Santos y Chory Castro, amén de los cedidos que teóricamente deben volver (Tighadouini, Cifu y Horta). Este último no está citado hoy porque tiene más días de vacaciones debido a que terminó la temporada hace unos días. Tras participar en el Europeo sub-21, parece que será comprado antes por el Sporting de Braga. También vuelve Deco, prestado al Barakaldo, aunque nunca ha pertenecido a la primera plantilla.

Respecto a los meritorios, exceptuando Ontiveros y Deco, la lista es excesivamente amplia, con tres porteros (Andrés Prieto, fichado del Espanyol B; Samu Casado y Kellyan), el lateral derecho Álex Robles, tres centrocampistas (Arturo, José Carlos y Maty), dos extremos (Mula e Hicham) y dos medios punta (Kuki y Harper). Un escalón por encima están Luis, que también estará vinculado a diario al primer equipo, y En-Nesyri, que deberá cambiar mucho la actitud de los últimos tres meses para ganarse un puesto. Para casi el 60 por ciento hoy comienzan días cruciales para convencer al entrenador. El Málaga de Míchel echa a andar.