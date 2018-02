Un Málaga casi nuevo

Iturra, de fichaje cuestionado por parte de la afición a incuestionable

Cuando SUR.es anunció el fichaje de Iturra por el Málaga pronto comenzaron las críticas en las redes sociales. Muchos no olvidaban la salida del centrocampista chileno, que rechazó varias ofertas de renovación (entonces se argumentó que era porque no creía en el proyecto tras la marcha de Manuel Pellegrini, aunque tuvo mucha más influencia la presión y los intereses de un fondo de inversión). El futbolista no fue ajeno a esos comentarios pocas horas antes de viajar desde México, como tampoco lo fue cuando días más tarde un grupo de aficionados –la mayoría, menores de edad– acudió a un entrenamiento en el estadio Ciudad de Málaga para criticar a varios componentes de la plantilla, entre ellos a él. Aquella tarde algunos incluso gritaron: «Iturra, muérete». No obstante, el medio de contención siempre confió en sus posibilidades. Pese a sus casi 34 años, venía de jugar todos los partidos y todos los minutos en el Necaxa (a excepción de algún encuentro puntual por sanción) y confiaba en que sus actuaciones callarían muchas bocas. Desde luego, el Málaga notó su llegada. El equipo careció casi siempre de equilibrio durante los cuatro primeros meses, salvo cuando Adrián hizo la función de Camacho, debido al fiasco de Kuzmanovic y Rolón. El pasado sábado ‘Colocho’ –como se le conoce popularmente– cumplió su séptimo partido y, por regla general, las ocasiones generadas por los contrarios han sido muy escasas. Ocurrió en los dos últimos encuentros con Míchel y en los cinco desde la llegada de Jose. Sólo en un encuentro, frente al Atlético de Madrid, estuvo a un nivel bajo (fue sustituido en el descanso), pero ante el Valencia recuperó el tono habitual. Su presencia ha servido para que la defensa sufra mucho menos, pero además Iturra ha demostrado que tiene criterio para no regalar la pelota. En mes y medio ha pasado de cuestionado a incuestionable.