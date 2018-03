El Málaga, obligado a soltar mucho lastre en Segunda Tighadouini está cedido y el Twente tiene opción de compra. / Ñito Salas El equipo cuenta para la próxima campaña con 24 jugadores con contrato más Luis, Mula y En-Nesyri, que aún no han tenido dorsal de la primera plantilla SERGIO CORTÉS Martes, 6 marzo 2018, 00:32

No es que el Málaga le vea las orejas al lobo, sino que está frente a él. Con el equipo casi abocado a la Segunda División (salvo milagro, como ya reconocen los propios componentes de la plantilla), el club está atado de pies y manos debido a los contratos en vigor. De certificarse el descalabro, estaría obligado a soltar mucho lastre. Demasiado. En estos momentos cuenta con 24 jugadores con contrato más Luis, Mula y En-Nesyri, que han pertenecido a la plantilla día a día aunque en ningún momento con dorsal.

El Málaga –es decir, sus responsables, Joaquín Jofre y Mario Armando Husillos– tendría que hacer encaje de bolillos en caso de descenso a Segunda. La planificación se presume excesivamente complicada no ya por las connotaciones deportivas (la inmensa cantidad de jugadores con contrato), sino por las económicas. Si bien es cierto que, como adelantó SUR el 13 de febrero, sólo Ricca, Juanpi y Santos no verían reducida su ficha a la mitad de bajar la categoría, la masa salarial sería prohibitiva y no daría mucho margen de movimiento.

Obviamente Jofre y Husillos tendrían que hilar fino. Se antoja más complicado el capítulo de descartes que el de las incorporaciones. Primero, porque son muchos los jugadores que, incluso con la redu-cción del 50 por ciento, tendrían un sueldo desorbitado para el nivel de Segunda División. Segundo, porque habría que dar demasiadas facilidades a aquellos que tuvieran opciones de salir (que, vista la nefasta temporada, eso está también por ver).

Los cedidos y Cenk

Desde luego, se da por seguro que varios de los jugadores actualmente cedidos a otros equipos tendrían difícil su continuidad, casos de Cifu, Koné, Cecchini o Tighadouini. Igualmente, se intuye que tarde o temprano el guardameta turco Cenk se desvinculará del club. A partir de ahí todo son meras elucubraciones, porque cada caso es distinto y también el entrenador que llegara tendría voz y voto. En este aspecto, siempre de consumarse el descenso –si sucede el milagro de la permanencia, Jose tendría contrato una temporada más–, Husillos tiene claro que iría muy de la mano del entrenador.

Con contrato en caso de descenso Porteros (2): Andrés y Cenk. Defensas (11): Rosales, Cifu, Luis Hernández, Ignasi Miquel, Diego González, Koné, Torres, Mikel, Ricca y Juan Carlos. Además, está Luis, cedido en el Lugo y que nunca ha tenido ficha del primer equipo. Centrocampistas (12): Iturra, Lacen (se da por hecho que alcanzará los partidos fijados en su contrato), Rolón, Cecchini, Recio, Adrián, Juanpi, Keko, Ontiveros, Jony y Tighadouini. En el mismo caso de Luis se encuentra Mula (en el Tenerife). Delanteros (2): Santos y En-Nesyri, este último también todavía con ficha del Malagueño.

Llama poderosamente la atención que el Málaga cuenta con once defensas con contrato: Rosales, Cifu, Luis Hernández, Ignasi Miquel, Diego González, Koné, Torres, Mikel, Ricca y Juan Carlos. A ellos se suma Luis, uno de los tres jugadores que han pertenecido durante el último año a la primera plantilla y que no han llegado a tener ficha entre el 1 y el 25 (los otros son Mula y En-Nesyri).

También es verdaderamente amplia la relación de centrocampistas, aunque jugadores como Adrián y Juanpi podrían actuar también en la media punta. Junto a ambos figuran Iturra, Rolón, Cecchini, Recio, Keko, Ontiveros, Jony y Tighadouni, si bien el club en el que se encuentra cedido este último, el Twente, tiene una opción de compra. Al margen se encuentran Lacen (del que se da por hecho que alcanzar los partidos fijados en su contrato) y el ya referido Mula.

En el capítulo de delanteros únicamente se encuentran Santos (prestado al Sporting) y En-Nesyri, este último sin ficha del primer equipo. Además figura otro cedido, Kuki (en el Cartagena), si bien siempre ha pertenecido al Atlético Malagueño y nunca se le consideró miembro de la plantilla del Málaga pese a que se ejercitara habitualmente con ella.