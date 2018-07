El Málaga no pasa del 0-0 ante el Marbella en otro ensayo gris y sin recurrir al VAR

Una tanda de penaltis, una suerte maldita en el fútbol sobre todo para el que la pierde, impidió que el Málaga y el Marbella se viesen las caras en Segunda esta temporada, en un derbi provincial que había levantado expectación, por no decir morbo. Sin embargo, ambos conjuntos se cruzaron en el Marbella Football Center y a fe que el conjunto de la capital no plasmó del todo su jerarquía en el campo, un césped inmaculado ante la llegada de la canícula, que limitaba al norte con el entrenamiento del Tenerife, al sur con el del Valladolid, y en la zona sudeste, con el del Rayo Vallecano: nada menos que dos conjuntos de Primera, otros tantos de Segunda y uno de Segunda B en apenas unos metros cuadrados.

Y la unidad móvil de Mediapro, con el dispositivo técnico del VAR. Numerosas cámaras ofreciendo planos del derbi provincial desde casi todos los rincones, pero un Alberola Rojas que no necesitó hacer uso de la tecnología, para cuyo uso tenía el apoyo del malagueño Melero López. En su primer partido con el Video Asistant Referee, se cumplió esa media de que sólo un partido de tres requieren del rearbitraje.

El Málaga partió con tres de sus cinco marroquíes convocados en el once: Abqar, En-Nesyri y Boulahroud, este en su debut, al menos para el público en general –se desconoce si jugó el sábado ante el Extremadura–. No partieron con el equipo Munir ni Hicham, reclutado junto a Iván –otra de las novedades– para reforzar determinadas demarcaciones, aunque no se han concentrado en Estepona. Los de Muñiz tardaron en demostrar que son de un peldaño más alto que un Marbella respondón, que tuvo en las botas de Álex Bernal, Sillero y, sobre todo, Juanma, buenas ocasiones para adelantarse en el marcador. Especialmente clara fue la ocasión del último, que cazó un rechace en un córner y a placer no apuntó bien en el giro de tobillo.

Muñiz situó a Juan Cruz por la derecha, con Juanpi de segundo punta, pero al Málaga aún le pesan las piernas._Aunque es previsible en estas fechas, seguimos sin verlo y aguardando a que se le vea. Y no sabemos si eso le llevará a Muñiz llegar a junio con muchas más canas. Sólo con el paso de los minutos fue hilando el Málaga más acciones de llegada a los dominios de Bernal, con ocasiones marradas por Juanpi, Mula y dos de En-Nesyri, la segunda cuando recibió un buen pase de su compatriota Boulahroud, ganó ventaja con su zancada y verticalidad, pero incomprensiblemente más que un remate ejecutó algo más parecido a un pase manso al portero.

En la segunda parte Muñiz alternó de salida en la portería con Munir, pero no fue hasta la hora de partido cuando dio paso a los cambios, frente a un Marbella de inferior categoría que modificó ya casi todo el once. Sin embargo, este periodo resultó mucho más intrascendente si cabe que el primero, ya de por sí aburrido. Ni siquiera la entrada de nueve jugadores de una tacada y frescos le dio vuelo al Málaga, que atacó con Harper y Adrián de medio punta, donde más le gusta. No se sabe si por una cuestión de orgullo provincial, el cuadro de Muñiz acabó acogotando algo a su rival, pero ya en los últimos minutos, cuando Adrián tuvo el gol del triunfo en un remate a placer en el segundo palo, de esos que no suele fallar. O en una internada de Ontiveros que, a dos metros del marco y sin ángulo, remató al palo.

El choque permitió ver el debut de los tres fichajes de la temporada. Boulahroud estuvo discreto con y sin balón y jugó a la misma altura que Iturra. Renato Santos partió desde la derecha, donde más cómodo admite encontrarse, pero no hubo acciones que permitieran su lucimiento, y Munir ni siquiera se manchó el uniforme. Apenas le puso en apuros Añón, en un tiro que embolsó sin grandes dificultades.