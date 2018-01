El Málaga perfila desde hoy su nuevo dibujo Iturra, con el balón y ante Juanpi en un lance de la sesión de trabajo de ayer en el Ciudad de Málaga. : / Fernando González Iturra debutará en el amistoso ante el Hamburgo cara al 4-1-4-1 que puede convertirse en habitual PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 4 enero 2018, 00:24

En circunstancias normales el Málaga-Hamburgo de esta tarde podría ser uno más de los habituales partidos de entrenamiento en el periodo invernal ante clubes europeos que acuden a la Costa del Sol. Sin embargo, la prueba de esta tarde (17.30 horas) en el Municipal de La Línea, va a tener otras connotaciones. El técnico de la plantilla, Míchel, va a seguir con detenimiento las evoluciones de Iturra, al que tiene previsto hacer debutar el lunes ante el Espanyol, pero de paso la cita puede servir también para empezar a probar un nuevo dibujo cara a lo que resta de temporada, el 4-1-4-1, que fue el sistema más recurrente en el final de la campaña anterior.

Míchel va a evaluar la puesta a punto del chileno para determinar si le puede dar la alternativa como titular el lunes ante el Espanyol

La mala planificación ha privado a Míchel hasta ahora de su deseo de liberar a Recio yAdrián, situados por delante de un ‘pivote’ de garantías, un especialista. Ni Kuzmanovic lo es, ni Rolón ha demostrado dominar conceptos tácticos como para asumir esa responsabilidad. Por ello el inicio de la temporada fue un banco de pruebas hasta llegar a la pareja Adrián-Recio como sostenes en el centro del campo.

Sin embargo, la intención inicial era que estos dos jugadores pudieran brillar más adelantados. Recio completó al final de la pasada campaña sus mejores encuentros con la camiseta del Málaga, y pudo explotar su disparo de media y larga distancia. De Adrián es sobradamente conocida su capacidad realizadora. Actuando como medio punta sumó siete goles en el Eibar la temporada anterior, en su mejor curso en Primera.

Subir la producción goleadora

Por ello la intención es regresar al 4-1-4-1 que permita al Málaga mejorar en su capacidad realizadora sin perder consistencia defensiva. Pero para ello es clave evaluar si Iturra está al nivel de las exigencias. El centrocampista chileno llegó a tierras costasoleñas la noche del 14 de diciembre, y lleva semanas poniéndose a punto, porque cuando fue contratado estaba en el comienzo de la pretemporada con el Necaxa mexicano.

El deseo del técnico es liberar a Adrián y Recio si el rendimiento del ‘pivote’ es solvente

Hoy está previsto que juegue sus primeros minutos de su segunda etapa de blanquiazul, cuatro años y medio después. Aunque el contexto del partido de esta tarde, amistoso, impida extraer conclusiones muy claras, si va a servir para comprobar si se ha afinado en su preparación.

La web del Málaga enlazará en directo con las imágenes del duelo

Cara al lunes no se descarta que Iturra pueda ser titular ante el Espanyol, aunque en este partido aún no podrá estar Adrián (sancionado) y quizás tenga opciones de jugar Kuzmanovic. Incluso podría mantenerse la figura con dos ‘pivotes’,. pero parece claro que la intención de Míchel es buscar la transición hacia el 4-1-4-1.

El Málaga se entrenará también por la mañana, a pesar del partido vespertino. El choque se podrá presenciar en ‘streaming’, ya que la empresa organizadora del duelo producirá las imágenes en directo del choque. Desde la página web oficial del club de La Rosaleda se enlazará con las mismas desde los instantes previos al choque.

El Hamburgo, como el Málaga, también es penúltimo en el torneo regular, aunque en una competición, la Bundesliga, con 18 participantes.Aunque este club puede presumir de ser el único en Alemania sin descensos, lleva años flirteando con esta circunstancia, incluso con la disputa de alguna eliminatoria de promoción.El cuadro que entrena Markus Gisdol, tiene una plantilla joven, con el delantero Arp (con sólo 17 años) como gran promesa, y no compite desde el 15 de diciembre, cuando se paró la competición por el invierno en Alemania. Su último once, en torno a un 5-3-2, fue Mathenia;Sakai, Mavraj, Papadopoulos, Van Drongelen, Santos; Ekdal, Jung, Hunt; Kostic y Hahn.