El Málaga pisa el acelerador Ñito Salas La portería y la delantera son las prioridades tras la llegada cedidos de Héctor, Pau Torres y Haksabanovic SERGIO CORTÉS Lunes, 6 agosto 2018, 00:13

El Málaga pisa el acelerador. La llegada en cuatro días de tres jugadores cedidos (el obstáculo del tope salarial obliga a bucear en ese mercado) ha servido para elevar el número de incorporaciones y también para rejuvenecer la plantilla. Héctor, delantero del Atlético de Madrid, va camino de los 23 años; Pau Torres, central del Villarreal, tiene 21, y Haksabanovic, extremo cedido por el West Ham, cumplió 19 en mayo. Ahora las prioridades para la dirección deportiva encabezada por José Luis Pérez Caminero se centran en la portería y la delantera.

A las tres incorporaciones de la semana pasada y a las otras ya anteriores (el portero Munir, el medio centro Boulahroud y el extremo Renato) pueden sumarse dos o tres caras nuevas en los próximos días. El club es moderadamente optimista tras el avance en las gestiones con el medio centro del Villarreal N'Diaye (cedido la pasada temporada en el Wolverhampton, con el que subió a la Premier en mayo) y con el delantero argentino del Shakhtar Donetsk Blanco. Asimismo, en Gijón esperan que el Málaga eleve la oferta por el central Álex Pérez. Estos se encuentran en una 'lista de la compra' que puede desembocar en hasta siete novedades más: dos porteros, un lateral derecho (si se va Rosales), un central, un medio centro, un extremo y dos puntas.

Portería

Es el principal foco de preocupación para los técnicos del Málaga, incluso por encima de los delanteros. El mercado está muy escaso y encima el club está muy condicionado tras la incorporación de Munir por su condición de internacional. Ya se explicó en este periódico que la presencia del internacional marroquí en las distintas convocatorias, y muy especialmente en la Copa África –que se disputará en junio–, impediría que se pudiera contar con él en varias fases de la temporada porque en Segunda División no para la Liga. Por eso se ha estancado el fichaje de Dimitrievski, también internacional (por Macedonia). De venir este, podrían surgir más problemas –si ambos no estuvieran o si en junio Dimitrievski tuviera problemas de algún tipo– y para ello habría que recurrir a un tercer portero de ciertas garantías. Aquí pesa mucho el aspecto económico. El Gimnastic, loco por soltar a su portero (máxime después de haber incorporado a Becerra, del Valladolid), ha rebajado considerablemente sus pretensiones, pero la duda de Caminero es enorme. Además, como Andrés quiere irse porque no desea ser el tercer portero, su sustituto para acompañar a los otros dos guardametas debería ser de garantías y encima con una ficha similar al alicantino (no muy alta). Se han puesto varios nombres encima de la mesa y han ofrecido hasta la saciedad a Tyton (descartadísimo en un rival directo, el Deportivo), aunque Muñiz volvió a dejar claro el viernes en una cumbre técnica que es un guardameta que le genera muchas dudas.

Centro de la defensa

Como apuntaba SUR días atrás, el Málaga iba a buscar dos centrales ante el traspaso de Ignasi Miquel al Getafe (que se oficializó el sábado por la tarde) y el descarte de Torres (que sabe desde el primer día que no entra en los planes del entrenador). El club cerró ese día la cesión de Pau Torres, procedente del Villarreal, y ahora pone las miras en un futbolista más curtido. Al director deportivo le gusta particularmente Álex Pérez, del Sporting, y por eso se realizó una primera oferta al club asturiano; concretamente, de 150.000 euros. La diferencia en estos momentos no es muy elevada respecto a lo que exigen en El Molinón, sólo 100.000 euros, y además el jugador ve con buenos ojos salir. Eso sí, por si acaso, se sondea el mercado para encontrar a un futbolista que ronde la treintena y que ofrezca liderazgo y oficio. De este modo, el Málaga tendría cinco centrales: Luis Hernández (no ha llegado una sola oferta por él), Diego González, Pau Torres, Álex Pérez o una alternativa, y el joven marroquí Abqar, que ha convencido a Muñiz en la pretemporada y será uno de los fijos en el día a día.

Centro del campo

Las perspectivas son muy halagüeñas para incorporar a N'Diaye, que sería el fichaje estrella del Málaga para la próxima temporada. Todo parece más que encarrilado y en La Rosaleda apuran para cerrar esta operación cuanto antes y evitar así sorpresas de última hora. El temor a que algún club de la Premier League se lance de lleno a última hora con una oferta importante es más que patente entre los dirigentes malaguistas. El hecho de que el mercado en el campeonato inglés se cierre el jueves fomenta esas dudas. A cambio, se cuenta con la ventaja de que se ha avanzado mucho camino con el internacional nigeriano y también con el equipo al que pertenece, el Villarreal. Evidentemente surge una pregunta: ¿partirá de salida el Málaga con cinco medios centro? Desde luego no era esa la idea, así que habrá que ver si se produce algún descarte del grupo formado por Iturra, Lacen, Recio y Boulahroud.

Extremos

El Málaga ya tiene otro extremo. Tras la incorporación del portugués Renato, el club cerró el sábado por la mañana la cesión del extremo de origen sueco e internacional montenegrino Haksabanovic, que llegó ayer cerca de las tres de la tarde en un vuelo procedente de Gotemburgo. Ambos se suman de momento a Ontiveros, Mula... e Hicham. Este último es otro que podría tener minutos con Muñiz durante la temporada. La llegada de Haksabanovic no implica que se hayan descartado otras opciones, como el malagueño Dani Pacheco. Es decir, puede registrarse una 'superpoblación' que obligaría a algún descarte. A día de hoy, vistos los planes que se manejan en la dirección deportiva, no es seguro que Ontiveros y Mula vayan a seguir ambos en la plantilla.

Delantera

Lógicamente es la otra preocupación de Caminero y Muñiz. Tras la marcha de Santos también se da como casi segura la de En-Nesyri. Nunca se sabe a la vista de cómo se ha manejado el Leganés hasta ahora, pero no parece que la diferencia entre los clubes sea insalvable. Que el entrenador no lo utilizara en Antequera es hasta cierto punto elocuente, porque poco a poco crece internamente la sensación de que el joven internacional marroquí no seguirá en el Málaga. Para esa zona se quiere contar con tres jugadores, más la alternativa de Harper –aunque la renovación de este está muy enquistada– y de momento sólo ha llegado Héctor, cedido por el Atlético de Madrid y con dos goles en su estreno, ante el Antequera. En las últimas horas se ha avanzado particularmente con Blanco, delantero argentino del Shakhtar Donetsk. Como con N'Diaye, en La Rosaleda se muestran moderadamente optimistas sobre este futbolista de 1,90 metros.

Las interrogantes

Varios son los jugadores del primer equipo cuya continuidad está en duda. Aparte de Cenk, Luis y Tighadouini, que no han resuelto su situación, están Cifu y Torres, que saben que no entran en los planes de Muñiz, y los dos venezolanos, Rosales y Juanpi. Continúa la partida de ajedrez en este último caso. El agente de ambos, Juan Mata, espera el momento oportuno para hacer algún movimiento mientras que en el club no están dispuestos a regalar a los dos futbolistas.

Canteranos

Muñiz recurrió en sus tres temporadas anteriores como entrenador del Málaga a distintos canteranos y se antoja que la cuarta no va a ser una excepción. Iván será uno de los dos laterales derechos de la plantilla y Abqar estará en el grupo de centrales, pero además Hicham ha gustado al técnico por su verticalidad. Luego están los casos de Harper, para la delantera; Juan Cruz, otro extremo por pulir, o Ramos, cuya polivalencia y dinamismo también le dan opciones. Aunque ya se sabe que después, durante la Liga, pueden producirse nuevas incorporaciones a tenor del rendimiento del Atlético Malagueño.