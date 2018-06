A Primera con pleno de victorias

Contreras: «Tengo muy claro qué es lo que quiero; a ver qué pretende el club»

El técnico malaguista,Antonio Contreras, reconoció que su equipo cumplió con los deberes ayer ganando, pese a estar ya ascendido. «Era nuestro deseo. Nos habíamos planteado la obligación de ganar los cuatro partidos, y lo hemos conseguido. Un objetivo era dejar la puerta a cero, pero ha habido un error y no ha sido posible, pero ese fallo es consecuencia de algo muy bonito que pasó dentro del vestuario y ahí se queda. Cambio ese error por todo lo que ha sucedido antes de salir a jugar ese partido», dijo.

Además, ensalzo a su goleadora, que hasta ayer estaba seca en la liguilla:«Era justo que marcara Adriana y obtuviera el reconocimiento de sus compañeras y de la afición de Cártama, pero ha sido ella la que de alguna forma ha dado un reconocimiento a ellas siendo una profesional desde que llegó».También explicó el cambio de Chelsea por Alba:«Lo de Alba es una pasada, porque al final Chelsea se ha ganado jugar, y por eso no la metí desde el inicio. Pero creo que hay que quitarse el sombrero ante la actitud de Alba toda la temporada, siempre con una sonrisa. No sé si se quedará o se irá, dependerá de lo que hablemos. Ahora mismo es mejor portera».

Planificación desde mañana

A Contreras, que criticó que no se entregara ayer al club la copa de campeones, se le preguntó sobre el futuro y la planificación:«A partir de ahora, a sentarnos y saber qué es lo que quiere el club. Yo tengo muy claro qué es lo que quiero. Ya llevo tiempo trabajando en esto, aun con el riesgo que corría de no ascender. Llevo parte del trabajo adelantado, pero prometo que no hay nada firmado, porque las jugadoras que están aquí se merecen el máximo respeto». Asimismo, detalló que hoy hay una comida organizada de la plantilla y que desde mañana empezará a hablar con ellas del futuro.

En este capítulo, no hizo la más mínima crítica a la gestión del club ni al estado actual de crisis en la planificación general. «Hay una cosa clara. Tenemos la ventaja de la cercanía de Hamyan (hija del jeque y responsable de la sección), pero también la de Joaquín Jofre y de toda la gente. A diferencia de lo que se pueda pensar, no he sentido la lejanía de nadie en el club, aunque puede ser que haya sido yo el que haya insistido para tener esa cercanía».

En cuanto a Adriana, quitó hierro a haber logrado ayer una diana. «He tenido esta vez la suerte de poder marcar. No he estado nada acertada en la liguilla, pero lo han estado mis compañeras. Hemos sido un equipo competitivo y que hace frente a cualquier situación. Ha parecido fácil, pero no lo ha sido».

Finamente, ayer se conoció el último componente de Primera División cara a la próxima campaña, el EDF Logroño, que superó al Tacón madrileño (1-1 en La Rioja y 1-2 en la vuelta).