El Málaga, con problemas para hacer su primer fichaje por la poca disponibilidad económica

ANTONIO GÓNGORA Martes, 5 diciembre 2017, 00:32

Todo sigue casi igual en el Málaga, aunque la dirección deportiva tiene abiertas varias negociaciones que pueden cerrarse en cualquier momento. Pero la situación, según las fuentes consultadas, se está complicando, ya que la escasa disponibilidad económica del club por el tope salarial dificulta las operaciones que están en marcha. Los planes para hacerse con un refuerzo de una forma inmediata se mantienen, pero las conversaciones siguen sin fructificar, por ahora.

La falta de dinero, de esta forma, se une ahora al otro problema capital al que se enfrenta el Málaga en este momento, que puede hacer un fichaje fuera de plazo por la grave lesión de Juan Carlos, y en el mercado invernal de enero: la elección de uno o varios futbolistas que podrían aportar desde el primer instante, que completen la plantilla y, en su caso, mejoren el nivel general que está ofreciendo el equipo blanquiazul. En el club son conscientes de que no pueden fallar en esta ocasión.

Poco dinero

En relación al capítulo económico, el Málaga dispondrá de cerca de dos millones, que son los que quedan libres todavía en el tope salarial para la temporada, por lo que la dirección deportiva deberá distribuirlos entre todos los fichajes que pueda realizar tanto ahora como en el mes de enero tras abrirse el plazo para las incorporaciones. Esta cifra económica puede aumentar en el caso de que haya salidas de jugadores que permitan un ahorro al club, además de utilizar algunas fórmulas financieras o de pago aplazado que reduzcan los costes de las fichas para el final de campaña.

La entidad mantiene sus planes y quiere hacer un refuerzo de inmediato, pero todo sigue abierto

Desde el club ya comentaron semanas atrás que estaban analizando las opciones que ofrecía el mercado, pero no tenían claro que pudieran realizar un fichaje rápido para sustituir a Juan Carlos. Sin embargo, Míchel aseguró hace algunos días que la llegada de la primera incorporación sería inmediata, en dos días, pero no fue así (la opción de Sergio Sánchez también quedó descartada por la imposibilidad de disponer del ‘transfer’ internacional por haber jugado ya en dos equipos). A partir de ahí quedó todo abierto.

Fuentes cercanas al equipo blanquiazul aseguran que no se descarta la llegada de un jugador de una forma inmediata, en horas o durante la semana, pero en este opción no es segura. Los trabajos, las negociaciones y las conversaciones, se mantienen, aunque este primer fichaje tendrá que reunir también los dos requisitos obligados que maneja la entidad de Martiricos: que el coste no cierre la posibilidad de que lleguen otros jugadores y que la dirección deportiva esté convencida de que el jugador en cuestión aportará al equipo desde su llegada.

A quince días de que lleguen las vacaciones navideñas, periodo en el que deberá disputar el Málaga tres partidos (ante la Real, Betis y Alavés), la planificación de invierno se intensifica cada día más, ya que habrá algunos cambios en la plantilla malaguista, que cuenta en este momento con 24 futbolistas del primer equipo, además de Mula y En-Nesyri. Es previsible que también haya una reducción de jugadores.

Las prioridades para el mercado se mantienen parecidas a hace algunas semanas, con la necesidad de contratar a un ‘pivote’ y un central. A medida que avanzan las semanas se acerca el regreso de Ricca y Torres, lo que varía de una forma importante la urgencia de fichar a un lateral (ante el Levante cumplió a gran altura Diego González). Pero, dependiendo de las circunstancias del mercado, el club tampoco descarta la llegada de más futbolistas para otras posiciones. Habrá tantas novedades como permita el presupuesto y las opciones que pueda concretar la dirección deportiva.