El Málaga puntúa al fin fuera

La situación no podía ser más exigida. Colista en solitario y como el único conjunto sin puntuar a domicilio de la competición. En el momento de la verdad, cuando el Málaga incurría en el riesgo de situarse a siete puntos de la zona de salvación, llegó el aldabonazo del equipo de Míchel, que logró sus primeros puntos fuera desde el 14 de mayo, precisamente en el mismo escenario, en Anoeta (2-2). En aquella tarde un gol postrero de Bautista impidió el triunfo.

Hoy no. El Málaga ganó y con justicia en San Sebastián (0-2), por más que los dos goles llegaran desde el punto de penalti. La Real Sociedad, que mantuvo de titulares a diez de los protagonistas de la derrota del jueves ante el Zenit (2-3), no vio puerta hasta el minuto 84, en un remate de De la Bella con 'palomita' de Roberto. Todos los intentos anteriores no fueron entre los tres palos.

Si el Málaga no puntuaba fuera desde el 14 de mayo, el último triunfo data del 25 de abril, con un 0-2 al Granada (ambas dianas de Sandro). No obstante, la victoria no permite al equipo recortar distancia respecto a la zona de salvación, aunque al menos si escala un puesto en la tabla clasificatoria. Con once puntos, supera a Las Palmas, que es ahora el colista.

También cabe recordar que el Málaga se había medido en la seis salidas precedentes a la de Anoeta a los seis primeros de la tabla (Barcelona, Valencia, Atlético, Real Madrid, Sevilla y Villarreal), lo que en cierta medida justifica su rendimiento. Por otro lado, el equipo dirigido por Michel dejó su puerta a cero por segundo partido consecutivo.