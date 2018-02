El Málaga recurrirá por En-Nesyri

El Málaga va a recurrir por la expulsión de En-Nesyri el domingo en Bilbao para que pueda jugar el derbi del miércoles (19.30 horas) en La Rosaleda ante el Sevilla. El delantero marroquí, uno de los jugadores más en forma del equipo, sufrió dos amonestaciones en San Mamés que fueron discutibles, de ahí que las alegaciones al Comité de Competición vayan a ser por cada una de las dos acciones que le supusieron amarilla, no por una de ellas.

En primer lugar, en el minuto 65, se le sacó la primera tarjeta en una disputa con Íñigo Martínez por “golpear con el brazo a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón”, como redactó Hernández Hernández su acta del partido. No queda claro este extremo, e incluso pareció más una falta del central del Athletic al delantero, que no protestó de forma ostensible por la decisión del árbitro canario. En el minuto 83, En-Nesyri vio la segunda amarilla por “realizar una entrada a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón”, cuando su bota pasa muy cerca del rostro de Kepa al superar su salida. Las imágenes muestran que no hay contacto y que el portero del Athletic exagera un daño no recibido, aunque en este caso puede resultar suficiente para el castigo el riesgo asumido por En-Nesyri al pasar sobre Kepa

El Comité de Competición se reunirá mañana, pero el técnico malaguista, José González, podría convocar a En-Nesyri a la espera de acontecimientos en una lista con más de dieciocho jugadores para el encuentro ante el Sevilla. En-Nesyri lleva dos goles y su concurso puede ser importante en el derbi.