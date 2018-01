El Málaga se replantea la salida de En-Nesyri por su cambio de actitud este mes En-Nesyri se dispone a rematar de cabeza durante un ejercicio. / Pepe Ortega El jugador en principio no saldrá por ahora del club SERGIO CORTÉS Viernes, 12 enero 2018, 00:16

El Málaga tenía una lista de descartes con cinco jugadores, pero en los últimos días se ha producido un cambio llamativo con En-Nesyri. El club se replantea la salida del delantero marroquí por su cambio de actitud en los entrenamientos y también a raíz de su actuación frente al Espanyol, en la que mostró una entrega que apenas se le había visto en los últimos tiempos.

No es En-Nesyri un jugador ortodoxo. Le cuesta conducir la pelota, no brilla precisamente por su remate de cabeza e incluso en el aspecto goleador no ha confirmado en la élite (con el Málaga y con la selección absoluta de su país) las expectativas que generó en su etapa como juvenil y en su corta estancia en el filial. «‘Nesy’, le metes unas hostias al balón que lo revientas, macho...», le espetó Míchel durante un entrenamiento en Holanda cuando el delantero mandó a la arboleda un remate en inmejorable posición y a escasos metros de la portería.

Aun así, pese a que el marroquí no ha terminado de romper, el Málaga ha renovado su confianza en él y en principio no saldrá este mes de enero (aunque ofertas de Segunda no le falten). Hasta qué punto En-Nesyri se ha apretado los machos porque quiere estar en el Mundial de Rusia es la gran incógnita, pero desde luego al regreso de las vacaciones navideñas se ha apreciado en él un cambio de actitud. Por ejemplo, hasta hace un mes sería impensable verlo despejar de cabeza de forma tan contundente en las acciones de estrategia defensiva (córners o faltas laterales) o presionar tan arriba, detalles que sí mostró ante el Espanyol.

La salida de En-Nesyri ya había quedado en cuarentena debido a los problemas físicos de Rolan y a las dudas sobre el periodo necesario para que esté mínimanente bien, pero ahora la decisión de mantener al marroquí obedece a que parece hacer méritos para elevar su nivel en los cuatro meses restantes de competición.