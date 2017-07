Un Málaga sin rodaje arranca con una derrota en Coín (0-1) Álvaro Cabrera Míchel utiliza a un equipo distinto en cada parte ante el Seffield en un estadio repleto y con un ambiente espectacular ANTONIO GÓNGORA Viernes, 14 julio 2017, 22:52

Los entrenadores suelen decir que los resultados son poco importantes en la pretemporada, y menos tras unos pocos días de trabajo. Aunque al Málaga le hubiera gustado ganar en Coín contra el Sheffield británico, pero no pudo hacerlo por su falta de rodaje, sus escasos entrenamientos, que le impide disfrutar ya de la deseada 'chispa' que permite a sus futbolistas ofrecer todas sus cualidades. Aunque el equipo blanquiazul intentó, al menos, igualar el marcador hasta el último instante. Y Adrián tuvo la mejor ocasión a falta de tres minutos, pero el portero le adivinó las intenciones. Al final cayó ante el Seffield (0-1).

La prueba, sin embargo, fue positiva, ya que permitió al técnico malaguista utilizar y observar a 22 jugadores, dos equipos completos, uno en cada parte. Al margen de los descartados por distintas circunstancias, se quedaron sin jugar Harper, Hicham y Arturo. Y también destacó el gran ambiente de Coín, con las gradas repletas y con numerosa presencia de aficionados del conjunto rival. La tarde de fútbol fue excelente para los seguidores que se desplazaron y que también tuvieron muchos problemas para encontrar un aparcamiento cercano. Sólo falto el triunfo del Málaga.

Míchel intentó hacer dos equipos compensados en cada parte, pero no era una tarea fácil. Primero apostó por una defensa con la gran novedad do juvenil Álex Robles en el lateral izquierdo (Ricca fue operado sólo unas horas antes). Y aguantó bien, salvo el gol encajado. La novedad en el centro del campo era el canterano Deco, que tuvo el peso de organizar el equipo junto a Pablo. Con Juanpi, todavía con algunas molestias en los últimos días tras su intervención de pubis, y Borja arriba. Este último y el portero Roberto eran los debutantes.

El equipo blanquiazul, vestido ya con su nueva y original equipación, mostró desde el primer instante su falta de rodaje tras apenas una semana de trabajo casi accidentado por los problemas con los campos. Destacaron los detalles de Juanpi y las ocasiones del propio venezolano, Pablo o Chory Castro en un estadio con un buen césped y un público muy animado. El Sheffield, pese a ser de una categoría inferior, mostró una mejor forma, con más rodaje, lo que le permitió disponer de varias oportunidades, además del gol marcado por Fleck que al final le dio el triunfo en tierras malagueñas.

Tras el descanso, otro equipo. Míchel utilizó a once jugadores nuevos, entre los que estaban numerosos canteranos (el meta Andrés Prieto, recién llegado, Luis, Mula, José Carlos y En-Nesyri). También debutaron Baysse y Adrián. Y Cifu por la derecha. El Málaga buscó dede el primer instante el empate, pero las aproximaciones no encontraron rematadores ante un Sheffield que se defendía como podía.

Destacó un Jony muy activo y peligroso por su banda. Pese a que el equipo lleva sólo una semana de trabajo, el asturiano está muy en forma. Pero sus incursiones no encontraron rematadores. En-Nessyri tuvo alguna opciones para el empate, pero el tanto no llegó. La mejor oportunidad fue para Adrián, que recibió el balón del marroquí tras una recuperación, pero el madrileño no estuvo acertado ante el meta rival.

Con un Recio 'tocado' de director de orquesta junto a José Carlos, los acercamientos malaguistas eran constantes, pero faltó profundidad y pegada para empatar. Sin rodaje. La igualada, tras el empuje blanquiazul al final, habría sido lo más justo, pero sólo fue el primer partido de la pretemporada tras unos pocos días de preparación. Una primera prueba.