El Málaga, a por seis puntos en seis días

Ían Soler, que puede entrar hoy en la lista, en una sesión esta semana ante Kuzmanovic. / Salvador Salas El equipo se marca este ambicioso reto en la antesala de tres partidos en menos de una semana PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 24 febrero 2018, 00:38

Seis puntos en seis días. A punto por día. En la antesala del último atracón liguero de tres jornadas en una semana –en el caso del Málaga el intervalo será aún más corto– , el reto no puede ser más ambicioso. Para el cuadro de La Rosaleda, acuciado, la única solución a sus problemas es ganar en cada partido, ya no sólo para acercarse a la permanencia, sino también para entrar cuanto antes en la pelea, porque a siete puntos de la zona de salvación sigue estando fuera de ella, tendido en la lona.

El Málaga visita mañana a uno de los equipos en más baja forma del campeonato, el Athletic (seis jornada ligueras sin ganar y un juego muy pobre), recibe entresemana al Sevilla, en un derbi que coincidirá con el Día de Andalucía, y cerrará su maratón en Leganés el sábado.Seguramente, tras esa cita su situación va a quedar mucho más definida.

A 14 jornadas del final, está obligado a una reacción inminente para optar a salvarse y entrar de lleno en la lucha frente a sus tres rivales directos

Lo que es indiscutible es que para el Málaga es inaplazable su intento de reacción. Si realmente quiere ‘agarrarse’ a la categoría, esta ha de llegar ya, después de una mejora defensiva en las últimas jornadas y algún que otro resultado que ha sido un tanto injusto respecto a los méritos del equipo, como el empate en Eibar (tras malograr numerosas ocasiones), la derrota en el último minuto en Las Palmas y la remontada sufrida ante el Valencia (1-2), en la actuación más convincente y después de que no se concediera un gol que pareció legal y que pudo ser el 2-0 provisional.

A catorce jornadas para el final, cada vez cobra más relevancia cualquier resultado, máxime en un fin de semana en el que los rivales directos en la lucha por la permanencia afrontan citas igual de propicias o más que la del Málaga. El Deportivo no pasó del 0-0 en casa anoche ante el Espanyol, pero Las Palmas visita esta tarde (18.30 horas) al Leganés, y el Levante cerrará la jornada el lunes en su feudo ante el Betis (21.00). Todo hace pensar que la distancia se puede hacer mayor si el Málaga no es capaz de puntuar, y aun a sabiendas que un hipotético empate no es suficiente para los intereses del equipo de José González, que piensa en ganar al menos dos de los tres partidos, lo que lógicamente ofrece más botín que ganar uno y empatar dos.

Tres jornadas clave Mañana (16.15 horas): Athletic-Málaga. Miércoles (19.30): Málaga-Sevilla. Sábado (18.30): Leganés-Málaga.

El Málaga tendrá alguna novedad en San Mamés, sobre todo en la defensa, ya que la sanción de Ignasi Miquel (expulsado ante el Valencia) va a permitir la reaparición de Torres, que no juega desde el 30 de septiembre. Además, Diego González permanecerá de lateral.

El resto del once podría ser el mismo que mostró una buena imagen ante el Valencia, pero es posible que vuelva a la lista Success, que sigue afinando su puesta a punto, y que haya dos jugadores del filial, Kellyan e Ían Soler –este lleva toda la semana con el equipo y no jugó el jueves el compromiso liguero del Malagueño– entre los expedicionarios.El portero, debido a unas molestias lumbares de Andrés Prieto, que no se entrenó con normalidad ni el jueves ni ayer. El central catalán, porque no hay más defensas disponibles y sería normal contar con algún recambio en el banquillo. Asimismo, queda por definir si Jose sigue manteniendo al margen a jugadores como Juanpi y Borja Bastón, a los que podría sumarse Keko.

Torres volverá en Bilbao cinco meses después, y Kellyan e Ían Soler pueden ir convocados

Mikel Rico es duda en un Athletic que acumula seis jornadas sin ganar y que compitió el jueves

En el Athletic, además de las bajas seguras de Muniain y Balenziaga, es duda Mikel Rico. El medio centro se lesionó el jueves en el partido ante el Spartak de Moscú, que concede a su equipo menos tiempo de recuperación. Ziganda reservó entonces a Aduriz, que comenzó el choque en el banquillo y sólo jugó los últimos diez minutos, porque acusa también algunas molestias. Quien sí estará es Íñigo Martínez, que no puede jugar en la Liga Europa (torneo en el que ya fue alineado esta campaña con la Real Sociedad). En el Málaga se confía en que se repita lo sucedido meses atrás en la visita a Anoeta (0-2), cuando el rival acusó sobremanera haber jugado el jueves previo un partido europeo.