El Málaga viaja a Holanda finalmente con 28 jugadores Imagen del entrenamiento de este lunes. / Salvador Salas Meré y Kuzmanovic no están en el grupo y Míchel recurre a última hora a Alberto y Ramos SERGIO CORTÉS Málaga Miércoles, 19 julio 2017, 13:39

El Málaga comienza hoy la concentración en Garderen, una pedanía de la provincia holandesa de Barneveld, con un grupo compuesto finalmente por veintiocho jugadores. En él están el guardameta turco Cenk Gonen y Juan Carlos, de los que sólo quedaba el anuncio oficial por parte del club del fichaje de ambos, así como el delantero uruguayo Santos, que no entra en los planes de Míchel. Los contactos para encontrarle destino a este no han fructificado, al margen de que el futbolista ha insistido en viajar con la plantilla, al contrario de lo que sucede con otros descartados (Tighadouini, Mikel y Koné). No se descarta que en los próximos días regrese a España.

Como se intuía en las últimas horas, en la expedición no se encuentran Meré y Kuzmanovic, dado que ambas operaciones no se han cerrado a tiempo (en el caso de la primera, incluso, se ha enquistado más de lo previsto). Tampoco están varios de los meritorios que sí estuvieron en la concentración de Estepona. Están en la expedición el portero Samu Casado, Álex Robles, Mula, José Carlos y Maty mientras que regresan a la disciplina del Atlético Malagueño el cancerbero Kellyan, Deco, Arturo, Hicham, Kuki y Harper. A última hora Míchel ha optado por recurrir al polivalente jugador diestro David Ramos y al lateral izquierdo Alberto. Este es un caso curioso, porque regresó de una cesión la pasada temporada (primero al Mallorca y luego al Murcia) y no estuvo entre los elegidos para viajar a Benahavís.

La relación de los futbolistas que estarán en la segunda concentración de pretemporada desde hoy hasta el sábado de la próxima semana, día 29, está compuesta inicialmente por los siguientes incluidos en la ficha: