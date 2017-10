Mario Husillos: «La plantilla de este año está hecha; es esta y con ella hay que morir» Director deportivo del Málaga. El argentino habla de las dificultades, pero se muestra optimista: «No nos podemos engañar, estamos mal, pero a cinco puntos de la permanencia» ANTONIO GÓNGORA Martes, 17 octubre 2017, 00:32

La plantilla del Málaga tendrá la palabra a partir de ahora, como así lo reconoce el nuevo director deportivo, Mario Husillos, en unas declaraciones a este periódico. La crisis deportiva del cuadro de Míchel va a más con el paso de los encuentros (la última derrota llegó el domingo en casa, ante el Leganés), por lo que será necesario trabajar al máximo a partir de ahora para revertir la situación. «El equipo ya venía en esa dinámica, sin ganar en los partidos anteriores. Sé al club que vengo, y también sé mirar la tabla: estamos últimos con un punto. Algunos amigos me dijeron que para qué me he venido cuando estaba más tranquilo, en la Champions, pero la verdad es que no me importa y no me arrepiento de la decisión que he tomado. Me toca estar aquí. A partir de ahora trataremos de construir, hasta donde yo pueda. Pero la dirección deportiva es a largo plazo, ni siquiera para el mes de enero, porque podemos hacer alguna incorporación en el mercado invernal, o ninguno. La plantilla de este año está hecha; es esta y con ella hay que morir», explica el exjugador y también entrenador argentino.

Husillos analiza cuáles son las soluciones que él puede aportar de una forma inmediata, que nada tendrán que ver con la llegada de refuerzos: «Necesito más tiempo. Quiero hablar con los jugadores, con los capitanes, con Míchel... En poco de tiempo ya tendré un panorama más concreto, cuando vea partidos en directo. Entonces podremos hacer un diagnóstico. Ahora el objetivo es apoyar, tratar de estar unidos y decirle a los jugadores que esto es el Málaga, y explicarles cuál es la situación en la que estamos. A pesar de todo, no nos podemos engañar: estamos mal, pero a cinco puntos de la permanencia, y faltan... Esta también es la realidad. Pero tenemos que empezar desde ya a sacar lo mejor».

Pese a todo, el responsable de la parcela deportiva se muestra relativamente optimista y cree que el Málaga está a tiempo de reaccionar. «Cuando pierdes estás más cerca de perder también el siguiente partido, y cuando ganas, más cerca de ganar el próximo. Por eso, el problema no es perder, sino el siguiente partido. Porque todo se ve negro, complicado y cada encuentro es un mundo. Esto hay que intentar cambiarlo, y estamos muy a tiempo, pero es ya. Porque si las diferencias aumentan se entra en una dinámica tremenda; esto hay que cortarlo ya mismo, y explicarle a la gente dónde estamos. Y esto es todo lo que se puede hacer ahora», asegura.

El equipo blanquiazul ya está en funcionamiento, con una plantilla cerrada hasta enero y con la continuidad del cuerpo técnico, cuando se ha producido el relevo en la dirección deportiva. De ahí que Husillos entienda que su misión a partir de ahora se centrará en el análisis y el estudio de las necesidades cara al futuro, porque las opciones de rectificación son escasas. «Lo que yo puedo hacer es ir viendo de cara al futuro, además de sumar apoyos y apretar donde haya que hacerlo. Pero este es un equipo que está armado y funcionado ya, y yo me he subido ahora», declara Husillos tras vivir su primer partido en el nuevo cargo (al que ha llegado por tercera vez, las tres en la ‘era Al-Thani’).

Confianza en Míchel

Capítulo aparte merece Míchel. Desde el club, y más concretamente Husillos, no existe ninguna duda, por lo que el madrileño sigue contando con toda la confianza (la plantilla también lo apoya abiertamente). «Creo en su trabajo, pienso que es un buen entrenador. Partiendo de esa base, además, es el técnico que estaba cuando yo llegué, y los jugadores y el entorno habla bien de él. Es un técnico que me gusta, por lo que no hay mucho que decir. Aunque también depende de su fuerza, de lo que él transmita, y hasta ahora todo lo que ha transmitido es que va a sacar el equipo adelante», destaca el director deportivo malaguista con gran seguridad.

En relación a los refuerzos que puedan llegar en el mercado invernal, la expectativas no son nada importantes, ya que no será fácil hacerse en enero con futbolistas que se presenten como una referencia para el equipo. «Puedes pensar en fichar a un jugador que sea importante, y a mí me pasó con Antunes y Amrabat. Pero hay muchos más ejemplos que no funcionaron, porque necesitaron adaptarse o porque fueron equivocaciones. Pero tampoco vamos a pensar que nos va a salvar un buen jugador que venga en enero, no, en absoluto. La plantilla que ha hecho el Málaga para este año es esta que hay ahora, y tenemos que ayudarla, alentarla y concienciarla de que esto es el Málaga, y de que hace falta un poco más», analiza Husillos.