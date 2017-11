Dos mejor que uno

Dos besos mejor que uno, dos décimos de lotería premiados mejor que uno, dos resultados positivos seguidos mejor que uno aislado ... y dos ‘pivotes’ en el mercado de invierno mejor que uno. Vaya por delante que el oficio de director deportivo es uno de los más incomprendidos, casi tanto como el del entrenador. Entiendo que a día de hoy es fácil para cualquier aficionado ver fútbol de Primera, Segunda o de ligas extranjeras (de lo más accesible en nuestros días con la oferta de canales y las nuevas tecnologías) y enamorarse de un futbolista. Pero no es tan fácil ficharlo: hay que ver si acaba contrato, si desea salir, si estaría dispuesto a cambiar de emolumentos, si no tiene ofertas mejores, si a ser posible no ocupa ficha de extracomunitario, si no está lesionado o preocupantemente falto de forma, si no es demasiado joven o inexperto para nuestra Liga y si, aun con todo eso, se ajusta al plan del Málaga de no invertir más de dos millones y al perfil futbolístico de lo que se busca realmente. Supongo que ahora pueden entender mejor a Husillos. Y sí, claro que a uno le gusta que en determinados medios suene Roque Mesa (por citar sólo uno de los españoles que no han triunfado fuera y podrían volver), pero hay que ver cuánto gana y si antes no desearía volver a Las Palmas.

Con todo, desde la distancia de no estar pringado en el ‘marrón’, creo que es clave traer a dos ‘pivotes’... mejor que uno. Sería bueno también un central, sí (Míchel recordó ayer que durante semanas sólo tuvo a dos), pero un ‘buen’ medio centro defensivo equilibraría toda la plantilla. Permitiría un 4-1-4-1, con Recio y Adrián más sueltos y este llegando, y con los centrales menos expuestos. ¿Y por qué dos ‘pivotes’? No tanto porque vayan a jugar juntos, sino porque ahora no hay uno de garantías. Así de claro.