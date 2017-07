Meré evita anunciar su llegada al Málaga Meré, en uno de los últimos partidos con la selección española. / AFP Se despide del Sporting sin desvelar su futuro, aunque su club ya sabe que jugará en el equipo blanquiazul SERGIO CORTÉS Domingo, 16 julio 2017, 14:04

"Hay varias opciones, puede ser una cosa u otra". Meré ha evitado esta mañana, en su rueda de prensa de despedida del Sporting, anunciar su llegada al Málaga. Sin embargo, conviene recordar que, en función del contrato suscrito en su día, el club asturiano sólo puede dar vía libre a la cesión del central tras rechazar una oferta (como ha sido) del equipo de destino, en este caso el entrenado por Míchel.

Si nada se tuerce, el Málaga espera hoy la llegada de Meré. "El Málaga está ahí, como otros clubes. Durante el día de hoy tomaré una decisión", ha explicado esta mañana el central asturiano en una rueda de prensa en la que se ha mostrado emocionado. "Quiero mucho al Sporting. Le debo estar aquí. Me voy de mi casa y me voy cómo no quería: dejando al Sporting en Segunda", ha subrayado el ovetense.

Como adelantó este periódico el día 5,el Málaga había pactado con el jugador y con su agente que tuviera tres semanas de vacaciones después de la disputa del Europeo sub-21 para que se incorporara a la segunda concentración de pretemporada del equipo, que arrancará el próximo miércoles en Holanda. El fin de semana previo al desenlace del citado certamen continental -en el que el sportinguista fue titular indiscutible en la selección subcampeona- Meré ya había confirmado a la entidad de Martiricos que se decantaba por su propuesta después de un ultimátum y de una llamada telefónica de Míchel.