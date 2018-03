A METER EL BISTURÍ

Ahora sí, el Málaga ya debe pensar en el proyecto de la próxima temporada en Segunda División. Hasta ahora debía de pensar (la preposición era importante) porque era una opción, más o menos cercana o lejana según el prisma de cada cual. Para mí, por mucho que me doliera, era una realidad desde hacía muchísimo tiempo. Desgraciadamente no me equivoqué el 1 de septiembre tras ver una plantilla sin un medio defensivo 'de verdad' y con un solo delantero teóricamente goleador (era Borja Bastón, porque ni Peñaranda ni Rolan ni En-Nesyri lo son). En verano fueron demasiados los regalos y los despropósitos (de Al-Thani y Arnau) y también los engaños (a Míchel, al que no le hicieron ni caso y que podría escribir una enciclopedia). Pero también la falta de valentía. Permítanme que recuerde lo que escribí por estas fechas en el artículo 'Coger el toro por los cuernos': «El sábado (Míchel) ya pudo comprobar que futbolistas de verdad no le sobran. Muchos están acomodados y no tienen ambición (de ahí que 'vendieran' sus quejas sobre Juande), y esa situación se ha multiplicado cuando han manejado a su antojo a Romero. De calidad de verdad el equipo está justito. A estas alturas el nuevo técnico tiene las manos desatadas para que tome decisiones, por drásticas que sean». ¿Les suena? De aquel 13 de marzo a este 12 de marzo poco ha cambiado, así que espero que los que manden en el club (y no hablo de esos propietarios que ya parecen okupas) metan el bisturí de verdad, cambien de arriba abajo la plantilla (empezando por los que tienen que liderarla) y no se anden con medias tintas. En el nuevo escenario es crucial que Husillos y el entrenador vayan de la mano, porque, ojo, de lo contrario en Segunda no peligrará el ascenso, sino incluso la permanencia. Y también que el técnico, y no los capitanes, sea el único interlocutor ante los responsables de la gestión. En definitiva, que, como se dice, haya 'limpieza de corrales'. Todos sabemos por dónde habría que empezar, pero es inviable... ¿hasta cuándo?