Míchel: «Faltó el gol, pero no considero que fuese un partido tan malo» Ñito Salas Míchel aseguró que su equipo fue superior: «En el cómputo global del partido hemos sido bastante mejores que el rival» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 2 diciembre 2017, 00:25

Opiniones divergentes en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda.Si Míchel consideró que su equipo fue superior y mereció ganar, para su homólogo en el Levante, Muñiz, el empate fue justo en la medida en que Nano Mesa dispuso de la mejor ocasión de gol ya en las postrimerías del choque.

No hubo una sola cuestión al preparador malaguista acerca de su continuidad, dado que seguramente la respuesta no iba a aportar claridad al respecto. «En el cómputo general hemos sido bastante mejores. Hemos propuesto todas las jugadas de ataque, con mayor o menor acierto. A pesar de que en la primera parte hubo muchas interrupciones por las faltas continuas, el equipo se comportó bien. Pero va pasando el tiempo y no marcas y llega la ansiedad. Es cierto que Roberto estuvo en su sitio, pero creo que se mereció ganar», argumentó Míchel en su valoración del choque.

Lo que no negó el madrileño es que el 0-0 es un paso atrás en la senda de recuperación en cuanto a resultados: «Es insuficiente, porque pensábamos ganar y hemos plantead el choque para ello. Los tres cambios eran soluciones ofensivas.Nos ha faltado definición, el último pase.En todo caso, no considero que haya sido un partido tan malo. Nos ha faltado el gol, y eso lo cambia todo después. Tenemos ocho puntos y pesa mucho, pero yo no he visto al equipo como al principio de la temporada».

Míchel restó importancia a las molestias de Peñaranda, porque explicó que se trata de un golpe en un músculo, y valoró que, al final, en el decimosexto choque oficial del curso, no se encajara goles. «Eso es una buena noticia.Es algo por lo que peleábamos, pero nuestro portero ha tenido que acertar y mucho. No es una satisfacción plena, porque esperábamos estar con diez puntos. Por eso digo que las cuentas sirven de poco, porque yo contaba con dos puntos más hoy», destacó.

En ningún caso hubo un reproche del técnico hacia los suyos, al contrario: «Valoro el esfuerzo de mis jugadores. Lo han dado todo y no se les puede reprochar. A ver si siguen haciendo lo que los proponemos». Finalmente, se refirió al fichaje inminente del que habló en la previa del partido: «Estamos en las mismas circunstancias, hablando, negociando, y espero que se cerrará en breve».

Por su parte, el entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, analizó así el choque:«Todo lo que sea sumar está bien. Lo que sí es cierto es que esa ocasión final te deja una sensación agridulce. Sabíamos que podía llegar ese momento, que el Málaga se lanzaría y podía dejar espacios. Son instantes en que se puede desequilibrar. Nosotros tuvimos una gran parada de Oier en un tiro de ellos (el de Diego) y luego estuvo la de Nano, así que el resultado se puede decir que es justo».

Ocho puntos más

Pese a tener ocho puntos más que el Málaga a estas alturas, Muñiz sigue viendo lejana la salvación: «Sabemos que la temporada es muy larga. Quedan muchos partidos por delante y siempre que te acerques a cuarenta puntos es buena señal, y si los contrarios no te superan también».Asimismo, aludió a la que fue su obsesión en buena parte del choque: «Hemos intentado que no nos metieran mucho en nuestra área, porque tenemos algún déficit de estatura. Estoy contento, porque el trabajo del equipo ha sido muy duro, y hay una nota muy positiva, que es no encajar goles. Para los equipos a los que nos cuesta ganar, es muy positivo. Luego, en la primera parte supimos jugar el balón, aunque no tuviéramos ocasiones».

Lógicamente, el asturiano también se refirió a su vuelta a La Rosaleda después de varios años como entrenador y director deportivo: «Estoy encantado del regreso.Aquí son todos amigos y he tenido que saludar a mucha gente. Fueron años espléndidos, y hay otro dinero, y se nota», recordó y puso como ejemplo una sala de prensa, en la que se encontraba, que no conoció en su etapa en el Málaga.