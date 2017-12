Míchel: «Estar tan fuera del partido es impropio de un equipo en nuestra situación» Salvador Salas El técnico del Málaga se confiesa «decepcionado» con la sensación ofrecida por sus jugadores, pero asegura que no van a «esconder la cabeza» FERNANDO MORGADO Martes, 19 diciembre 2017, 13:03

El técnico del Málaga, como muchos aficionados del club, afrontaba el partido ante el Betis con cierto optimismo por la buena cara que ofrecieron sus jugadores ante la Real Sociedad. Sin embargo, Míchel se volvió a encontrar una semana más en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda con la papeleta de tener que explicar los motivos de una derrota que «duele», según sus propias palabras. «Sin lugar a dudas, no esperaba perder este partido. No por tratar de cuadrar las cuentas, sino por ser objetivo viendo el juego del equipo. Se puede perder, pero estar tan fuera del partido tantos minutos es impropio de un equipo en nuestra situación, que sufre tanto. No nos lo podemos permitir», explicó con rostro serio el madrileño.

Como ha repetido tantas veces Míchel a lo largo de la temporada en el mismo escenario, el Málaga sigue con problemas para «materializar» las ocasiones con las que cuenta, en en este caso en los primeros minutos del choque. La lesión de Adrián González precipitó el bajón del equipo. «Con ese cambio necesitábamos un revulsivo, algo más de presencia en ataque, pero no la hemos tenido. No hemos estado en el partido y no me lo esperaba», aseguró el entrenador malaguista.

Anoche, Míchel no pudo evitar dar un toque de atención a sus jugadores ante los medios. «Este equipo tiene condiciones para remontar esta situación y lo ha demostrado, pero necesitamos estar al cien por cien y eso a veces no ocurre. Un equipo como nosotros no puede encajar un gol en el primer tiro a puerta del rival. Deberíamos tener algo más, a veces pasa el balón y no lo rematamos...», apuntó, refiriéndose quizá al error de Roberto en el primer tanto y a una clara ocasión en la que Borja Bastón no hizo lo suficiente para alcanzar el balón.

Frenazo

A pesar de todo, para Míchel el resultado de anoche fue «un frenazo» en las aspiraciones del Málaga por mantener la categoría, pero no es definitivo. «Hemos estado en peores situaciones y hemos sacado la cabeza. Hoy no la vamos a sacar, pero tampoco la esconderemos. Estamos decepcionados porque no hemos plantado batalla al Betis», añadió. Ahora espera el Alavés, un encuentro al que Míchel esperaba llegar «con algún punto más» y que sus pupilos jugarán con dos días menos de descanso que su rival. «Mucha sensibilidad con nosotros no tienen», afirmó en referencia a los horarios que está sufriendo el Málaga esta temporada.

El entrenador del Betis, Quique Setién, se mostró orgulloso del partido «serio y con personalidad» que protagonizaron sus jugadores, pero también quiso recordar que las numerosas bajas le han impedido conseguir mejores resultados en anteriores jornadas.

Rueda de prensa de Míchel