Míchel: «El gol anulado me ha parecido válido» Chory Castro, con Casemiro detrás intentando rebañar el balón. / Agencia LOF «Hemos hecho un buen partido y cada vez somos más regulares», argumenta el técnico malaguista contento con la actuación de los suyos OPTA Domingo, 26 noviembre 2017, 00:28

El técnico malaguista, Míchel, analizó en rueda de prensa la actuación arbitral y el gol anulado al final del primer tiempo: «¿Sentirme perjudicado? No lo sé, ser árbitro es muy difícil. La más clara es el gol anulado y me ha parecido válido, pero no sé si hubiera cambiado el resultado. No sé qué decirte. Son muchas veces en esas situaciones, pero ser árbitro es muy complejo. Hubiese sido de traca que hubiese pitado el final. Nos ha dicho que ha pitado falta y si el árbitro lo ve, ¿quién lo puede dudar? En Barcelona y viendo las imágenes, el balón había salido un metro. No quiero centrar la situación en la actuación arbitral. Es cierto que entre las cosas negativas, nos pasan esas cosas. Nos hemos equivocado pocas veces, pero aunque sean pocas, contra el Madrid lo pagas».

Sobre la mala racha de su equipo, Míchel se quejó del infortunio en muchos aspectos: «Nos están pasando muchas cosas, y casi todas negativas. Hemos perdido al único lateral izquierdo que nos quedaba (Juan Carlos) y puede ser una lesión duradera. Tenemos fe y calidad y no podemos decir estar descontentos, pero sí por una clasificación que está siendo tortuosa. Desde el día del Athletic el equipo cada vez está mejor. Es cierto que el calendario ha sido difícil, pero el equipo en casi todos los partidos ha tenido la posibilidad de hacer algo más. Cada vez somos más regulares. Hemos hecho un buen partido, pero ya no es una novedad. Contra rivales como el Madrid, en estadios como éste y en nuestras circunstancias, que no es sencillo, el equipo está teniendo valentía y pie para jugar».

Buena imagen

¿Qué le ha faltado al equipo ganar?, le preguntaron: «Me parece que ha merecido mucho más que irse derrotado. Creo que lo que habíamos planeado ha salido: apretar bien la salida de juego del Madrid, intentar tener buenas posesiones porque sabíamos que no íbamos a pasar del 30 o 35%, pero que fueran realmente más profundan, como así han sido. Pero aún así, sabes que el Madrid te va a generar. Pero lo que hemos trabajado, con nuestras virtudes y defectos, ha servido para dar buena imagen. Si hubiéramos empatado, nadie hubiese dicho que no hemos estado en el partido».

«Nos hemos equivocado pocas veces, pero aunque sean pocas ante el Real Madrid lo pagas»

Finalmente, respecto a su regreso al Bernabéu, comentó: «Siempre me siento contento de volver a la que entiendo como mi casa. La sensación que tengo es buena pero amarga, agridulce. Hemos jugado otra vez bien, pero no hemos encontrado el resultado. Como no hay tantos Real Madrid, Barcelona o Atlético, esperemos que eso nos sirva para alcanzar los puntos necesarios para salvarnos. Tienen un entrenador que no deja que sus jugadores caigan en fatalismos. Son ellos los que me mantienen en el puesto. Si no, con los números que tenemos, hace tiempo que no estaría aquí. Pero saben que tengo fe y que creo en ellos. Un equipo que no cree en su entrenador y viceversa, no hace lo que ha hecho hoy aquí».

Por su parte, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane analizó así la victoria: «Entramos bien en el partido, pero luego, a los 30 minutos, en lo que nosotros sabemos hacer, que es tener la posesión, hemos tenido muchas pérdidas. Y la segunda parte también ha sido difícil. Podemos decir que estamos contentos».