Míchel apela al orgullo para asaltar el Camp Nou Míchel, durante el entrenamiento de ayer / Ñito Salas El técnico del Málaga visita un Camp Nou en el que su figura suscita rechazo, máxime tras el 2-0 de La Rosaleda que a la postre costó el título a los azulgrana PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 21 octubre 2017, 00:30

Míchel vuelve a pisar esta noche el Camp Nou. No lo hace desde hace seis años y medio (una derrota por 2-1 al frente del Getafe), y en el ‘coliseo’ catalán su figura no suscita cariño. Al contrario: el seguidor ‘culé’ aún recuerda que tuvo mucho que ver en que el Barça no ganara la última Liga, con aquel importante traspié (2-0) en La Rosaleda a siete jornadas del final. Tres puntos que hubieran valido la Liga y que se suman a la declaración del técnico en la víspera encantado con la ‘música’ de contribuir a que el título fuera para su club de siempre, el Real Madrid.

Álex Robles. Primera convocatoria Aunque hoy habrá un descarte (podría ser él si Torres se repone de sus molestias), el pizarreño tiene motivos sobrados para estar contento. Su primera citación, con sólo 18 años. Internacional en categorías inferiores, es un lateral muy potente y que no desentonó nada en verano.

En el Camp Nou se mezclan hoy el afán de revancha, de los locales, y las urgencias en las que se ha instalado por deméritos propios el Málaga. Cada duelo reciente contra el Barcelona parece un nuevo capítulo de ‘Misión imposible’. El más difícil todavía.Esta vez no parece que Messi vaya a ser baja de última hora, como hace un año, ni ha habido una ventana de selecciones enmedio. Y el Málaga vuelve a llegar diezmado (sin Roberto, Diego, Ricca, Kuzmanovic, Recio y con la duda de Torres). Pero Míchel no se rinde, y menos en un grandioso escenario: «Nosotros vamos con nuestra intenciones y hemos trabajado toda la semana para buscar soluciones. Hay tres puntos en juego. Vamos a disputarlos hasta donde podamos y, si es posible, hasta el final», dijo, pero no ocultó la dificultad de la empresa: «Imaginaos que fuera el partido de la jornada, que fuésemos segundos y que Valverde me llamara para decirme quién va jugar y todas sus bajas. Aun así sería un partido durísimo. Ni aunque nos diesen muchas ventajas el partido sería fácil».

Valverde. Elogios al Málaga Justo cuando cumple cien días al frente del Barcelona, el técnico extremeño elogió al Málaga antes del partido: «Le tengo mucho respeto a Míchel, es un gran entrenador. Las circunstancias son las que son. No juegan tan mal como para estar con un punto».

Lo futbolístico y lo mental

El técnico, que sólo tiene una victoria ante el Barcelona como entrenador frente a seis derrotas anteriores (con el Getafe y el Sevilla), se refirió al complicado momento deportivo de los suyos, que no consideró que se deba más a lo futbolístico que a lo mental. «Una cosa lleva a la otra. No creo que tengamos juego como para un punto. No tenemos tan mal equipo. No creo que los rivales cuando juegan con nosotros nos vean tan malos que no se preocupen de qué hacer. Ponemos nuestro granito de arena, pero además estamos en una dinámica muy mala», explicó, y consideró que la racha de la temporada anterior, con un triunfo en dieciocho partidos (dos de la Copa) fue «mucho más grave». «Aún quedan muchos partidos. La gente siempre muestra los datos históricos según le conviene, porque un minuto antes de enfrentarnos al Sporting (entonces con cuatro puntos de margen sobre la zona de descenso) teníamos dos partidos en cuatro días y la sensación generalizada es que íbamos a estar en zona de descenso tras jugar ante el Barcelona, pero nos pusimos a once al final. No se puede perder ni la ilusión ni la fe. Y aquí hay una persona que no la va a perder jamás. Esta es la historia de mi vida», zanjó. Incluso, añadió otro detalle:«En mi plantilla hay jugadores que hicieron doce puntos en una vuelta y luego se salvaron. Tenemos que competir y remar juntos; si no, es difícil».

Messi. Un gol al Málaga en seis citas Aunque el global de las estadísticas de Messi ante el Málaga habla de 11 goles en 16 partidos, lo cierto es que en los últimos seis enfrentamientos ante los blanquiazules ha tenido dificultades para marcar. Sólo una diana. No jugó el último duelo en el Camp Nou.

El Málaga pisa el Camp Nou en tiempos convulsos en la política, con el Gobierno cerca de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Míchel fue coherente al referirse a la cuestión. «Yo tengo mi opinión política, pero no la daré bajo el escudo del Málaga», sostuvo. «No me interesan las razones políticas dentro del deporte, pero sí las razones deportivas dentro de la política», añadió, y acabó con elogios a Valverde: «El otro día tuvo una respuesta sensacional. Su bandera es la del Barça. Me alegro de que él y Lopetegui lleven la bandera de los entrenadores españoles».