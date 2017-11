Míchel: «Si no hay cambios de última hora, contemplo repetir once en Villarreal» Ñito Salas El técnico madrileño asegura que la ratificación en su puesto ya la tenía antes de las declaraciones de Al-Thani CARLOS J. MARTÍNEZ Sábado, 4 noviembre 2017, 13:28

El entrenador del Málaga compareció este mediodía en la sala de prensa Juan Cortés del estadio La Rosaleda, en la previa del partido ante el Villarreal (mañana, 18.30 horas). Míchel no quiso demostrar un exceso de confianza pese la victoria el domingo pasado: “Las victorias quitan presión, pero la situación no ha cambiado. Nos queda mucho todavía y queremos una buena racha de resultados”. Sobre la posibilidad de repetir once, algo que nunca ha podido hacer desde que entrena al Málaga, el técnico señaló: “Era una opción impensable desde el comienzo de temporada, pero por primera vez podemos hacerlo. Si no hay cambios de última hora, es una opción bastante estable para nosotros. Yo no soy mucho de repetir alineación, hay que mover el gallinero, pero en determinadas circunstancias es una ventaja”.

Sobre el rival de mañana, el Villarreal, Míchel alabó las cualidades del conjunto dirigido por el exmalaguista Calleja: “Es un equipo bastante bueno y además tiene mucha calidad con jugadores de un excelente nivel. Calleja es un hombre de la casa y es un equipo estable. Alternan a Bakambu y Bacca, pero tienen jugadores muy buenos como Rodri, Soriano o Pablo Fornals, lo que les da muchas alternativas pese a las bajas y el cansancio”. Además, Míchel confesó que se trata de un ejemplo a seguir: “Los equipos que no somos grandes tenemos la esperanza de ser algún día el Villarreal, porque su calidad está contrastada”. Sobre el partido, confía en sacar un resultado positivo: “Creo que tenemos opciones reales de sacar puntos, de atacarles y hacerlo bien. En el Camp Nou lo hicimos igual y pudimos hacerles daño. Nuestra mentalidad es esa y pese a estar en una mala posición estamos en una buena disposición”.

Míchel fue cuestionado sobre el papel de Peñaranda y Chory Castro en el equipo después de que en verano estuvieran en la lista de descartes: “Mantengo la frase de que los jugadores son los que se ponen y quitan del equipo. Si hace cuatro meses dicen que Peñaranda es titular, sorprendería, pero con su trabajo y aportación se lo ha ganado. Chory tuvo problemas físicos durante la pretemporada y lo hemos acoplado en otro puesto, con funciones distintas y lo está haciendo muy bien”. Sobre la vuelta al equipo de Diego González, apuntó: “Está bien, llevaba preparando su recuperación bastante tiempo. Durante toda la semana ha trabajado con cuidado, pero está bien, confiado y alegre. Partirá desde el banquillo”.

Por último, el técnico malaguista hizo mención a las declaraciones del presidente, Abdullah Al-Thani, en las que ha incidido en que Míchel nunca había estado cuestionado por él: “No había visto las declaraciones de la propiedad. Me parece bien que lo haga, pues es la referencia de hacia donde va el Málaga. Sabía hacía mucho tiempo que estaba ratificado, no tenía ninguna duda sobre eso. El día del Celta tenía la seguridad de que no iba a irme”. Sobre la posible llegada de jugadores del París Saint-Germain en el mercado invernal, recalcó: “Comprometería mucho el presupuesto que llegaran jugadores del PSG, pero todas las ayudas son buenas”.