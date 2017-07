Míchel: «No hay que confundir la ilusión con hacer magia» Míchel, pensativo ayer en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda en plena comparecencia. / Salvador Salas El técnico hace un ejercicio de realisno en su primera comparecencia de la temporada y exige al Málaga más agilidad al tramitar las incorporaciones PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 19 julio 2017, 01:32

Aunque durante la temporada se le llegue a oír dos veces por semana -y hasta cuatro, en algunas ocasiones-, ayer fue la primera vez durante el verano que el técnico malaguista, Míchel, comparecía ante los medios de comunicación. Con numerosos capítulos en el tintero: las altas, las bajas, los descartes para la gira holandesa, el rendimiento de algunos canteranos... Y, como es habitual en el madrileño, no dejó ningún asunto sin tratar. En ocasiones irónico, en otras más serio y crítico, fueron casi tres cuartos de hora de intervención con muchos titulares, quizás el más llamativo la revelación de los siete kilos que ha perdido Jony respecto a hace un año por estas fechas.

Descartes cara a la gira

«Tratamos de que la pretemporada tenga diferentes espacios. En el primero hubo mucha gente del filial y jugadores en vías de buscar soluciones, pero hay que ir perfilando mucho más el equipo. Nos queda un mes para comenzar la competición. Faltan jugadores por entrar, casi el 30 por ciento de la plantilla. No podemos entrenarnos con 31 o 32 jugadores. Si no, no tiene calidad. Esto forma parte del trabajo del entrenador, aunque no todas las decisiones gusten. También hay jugadores con ofertas y se van a valorar. En estos momentos Santos está incluido y la decisión de viajar es de él. Otros se quedan porque son del filial. No podíamos desplazar a más de 27 jugadores por un tema de intendencia. La cifra está bien».

El proyecto

«Hemos creado un ambiente de alegría y esperanza, y es algo que debemos mantener. Cuando una afición renueva sus abonos a la velocidad a la que lo ha hecho es una responsabilidad y una alegría. Tenemos que devolverle a la gente esa ilusión, pero no confundir esa ilusión en el proyecto con hacer magia. No tengo pinta de mago, si acaso por la nariz. Estamos muy contentos. Sé que es un proceso lento de construcción, pero el proyecto me parece ilusionante».

La lentitud de los fichajes

«Arnau trabaja mucho, más de lo que parece. Actuamos de acuerdo. Yo no pido nada, pero doy mi opinión, y hay situaciones que no se pueden concretar más, porque falta agilidad, pero no porque Arnau no trabaje. Del delantero hay que ver cómo está la bolsa, porque se ha ingresado dinero, pero el capítulo del tope salarial es un tema más complejo de lo que parece. Esta tarde se va a incorporar Gonen, que había tenido problemas con su pasaporte de Turquía. Del resto estamos pendientes de flecos, que a veces se convierten en pantalones de campana. Voy a ver si compro unas tijeras y corto los flecos. Tengo 14 jugadores del primer equipo, y es posible que en las próximas horas tenga 17 o 18, porque Ricca está fuera y Ontiveros también por un periodo medio. Por eso digo que el entrenador pide, pero me gustaría más agilidad. Necesitamos preparar el equipo».

Derrota ante el Sheffield United

«En Coín vi un equipo cansado. Hubo cosas que me gustaron y otras que no. Como todo. Tuvimos antes una concentración en la que hubo que moverse y cambiar de hotel. La pretemporada es el periodo que menos me gusta. Sirve para conocernos. Se generan muchas expectativas por la parte buena o la mala. Se trata sólo de construir y hace falta serenidad y tranquilidad. El día 20 (de agosto) es lo importante. Competir no es lo mismo que prepararse. Y si eso lo entiende la gente, porque hay más abonados...»

La salida de Camacho

«Camacho es insutituible. Tenemos que encontrar fórmulas y cuajar que se nos ha ido el capitán, el líder, en unas circunstancias en las que poco podemos hacer. Sustituir al jugador se puede, pero no al líder de un vestuario. Yo he estado tres meses aquí y lo he comprobado. Puedes traer un buen jugador, pero no sabes si se va a adaptar. ¿Javi García? Tengo esperanzas, lo que no sé es si hay negociaciones abiertas. A Arnau le digo que me hable de las cosas posibles. Por eso ahora mismo mis objetivos inmediatos son el portero (Gonen), y que se cierre lo de Meré, Juan Carlos y Kuzmanovic. Casi todas las incorporaciones se han hecho a coste cero».

En-Nesyri

«Tengo el plan de que se quede. Ahora mismo hay dos delantetros. Hace semanas se hablaba de Mariano, pero llega un club y paga 15 millones. Nosoros no podemos acceder a ese mercado. La plantilla va a ser corta, pero competitiva».

La portería

«Samu (Casado) es un portero del filial y lo iremos alternando en el trabajo con nosotros. Andrés (Prieto) trabajará con nosotros en la pretemporada, pero sabemos que hay clubes interesados en él. En general, de los chicos de la cantera yo tengo un plan, pero no sé cuál tienen en La Academia. Yo no puedo decirles que pongan a uno y otro».

El descarte de Deco

«Por la parte que me corresponde apuesto por otros jugadores, porque si no le dejo fuera tengo que descartar a Maty, José Carlos o Mula. Es mi opinión. No pasa nada porque el entrenador tome decisiones. Las tomo desde la honestidad. A Deco hay que verlo en una categoría superior. Hasta ahora no ha jugado en Segunda, y por eso digo que hay que verlo».

La marcha de Kameni

«Sólo puedo decir que le dije lo que es la realidad, que estaba solo y que iba a venir otro portero a competir con él desde cero. Se lo comenté un mes y medio antes del final del campeonato para que no escuchara cosas que no venían de mí. Podían haber seguido Kameni y Roberto. No sé si es que no ha querido competir o que la situación económica ha pesado. Mi relación con él ha sido fluida o directa. No tenía por qué haberse ido, y le estoy muy agradecido, porque conmigo estuvo sensacional en todos los sentidos, pese a que había oído cosas de él no muy buenas».

El fichaje de Borja Bastón

«Es un goleador. Cualquier refuerzo que trajéramos podríamos pensar en que no estaba a la altura de Sandro, pero siempre ha asegurado goles. Nos va a dar mucho. Es curiodo que a todos los que hemos traído han querido venir y se han comprometido a ello».

La aportación de Baysse

«Es un ejemplo de integración. Ya se comunica con sus compañeros. Es verdad que muchos no lo habían visto jugar, pero ahora lo ven cómo se entrena, cómo se cuida y cómo se integra y se ha convertido en un líder. Eso es muy bueno para un vestuario».

El poderío de la Premier inglesa

«Pese a la capacidad económica de los clubes ingleses, el fútbol español le saca muchos kilómetros en organización y deportivamente. Lo que se está produciendo es un mercado injusto para los demás. Vienen, se los llevan y estamos en una permanente construcción. El último día que dejé de trabajar pensaba en tener otro equipo y ahora tienes que trabajar de otra manera... y el año que viene puede pasarnos lo mismo. Se hablaba de que todo se iba a igualar, pero al final tenemos que competir con clubes como el Manchester City que fichan a un lateral por 50 millones. Eso no lo tengo yo ni en diez años para este club».

Otros jugadores

«Mikel va a salir. En el caso de Meré todo indicará que estará con nosotros en las próximas horas. Nuestra idea es que se hubiera entrenado ya hoy, pero son circunstancias ajenas al entrenador. El acuerdo es total, pero falta la firma. Ricca se ha ganado que tengamos confianza en él. No estuvo en las tres primeras convocatorias y si pensáramos en una alineación para el primer partido de Liga seguramente jugaría. Su lesión es un contratiempo, porque estamos muy ajustados en esa posición. Buscaremos a Torres, Juan Carlos o alguno más».