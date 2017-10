Míchel: “Para mí la Copa del Rey no es un marrón" El entrenador del Málaga apuesta por esta competición, en la que se medirá mañana al Numancia en Soria, también como terapia para la Liga ANTONIO GÓNGORA Málaga Lunes, 23 octubre 2017, 13:30

Míchel ha insistido en que, pese a la mala situación en el campeonato de Liga, apuesta claramente por la Copa del Rey debido a que es una competición que siempre ha considerado atractiva. “Para mí no es un marrón. Me encanta la Copa. A mí siempre me ha gustado”, ha afirmado a la vez que ha asegurado que la eliminatoria contra el Numancia, que comenzará mañana con el choque de ida en Los Pajaritos, puede reforzar a sus hombres, si consiguen un buen resultado. “Es una ocasión buena para que el equipo se pueda meter en dinámica positiva. Y no lo digo porque sea de Segunda., sino porque es una buena oportunidad”.

Pero el técnico, que recordó los malos precedentes del equipo en esta competición, llegó más lejos para demostrar que su apuesta es real, que quiere progresar lo máximo posible en la Copa, al decir: “A mí me encanta la Copa. De hecho, la convocatoria es normal, con jugadores que necesariamente tienen que ir, porque tenemos a muchos con molestias. Pero ls que se quedan los los problemas físicos tampoco estaría en condiciones de jugar si fuera un partido de Liga”.

El preparador madrileño ha destacado el juego de su equipo en el Camp Nou y ha asegurado que su rival en la Copa es un equipo fuerte, pese a ser de Segunda. Está en condiciones de competir en Primera. No podemos despistarnos ante el Numancia. No pensamos que sea fácil, pero una buena noticia para nosotros en este partidos nos serviría también para reaccionar”, ha analizado. Entre los convocados para el partido figuran cinco jugadores del filial.