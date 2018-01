Míchel: «Lo fácil sería despedir al entrenador, pero el club está trabajando en reformar la plantilla» Míchel, durante la rueda de prensa este jueves. / Ñito Salas «Hay gente que dice que no me voy por el dinero, pero sigo aquí por honestidad», afirmó el técnico CARLOS J. MARTÍNEZ Viernes, 12 enero 2018, 00:28

Míchel compareció ayer en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda y dejó varios titulares en la previa del encuentro frente al Getafe (hoy, 21.00 horas). El primero de ellos vino a raíz de una cuestión sobre su peor momento en el club: «Mi peor momento fue en verano, el 1 de julio; por obligación entrenaba aquí o en ningún lado. El club me trajo para ver si el equipo reaccionaba, tengo algo de culpa en eso. Antes de venir aquí, renuncié a una oferta importante, ya que quería venir a Málaga».

El club vive inmerso en una remodelación de la plantilla con el objetivo de solventar la mala racha por la que atraviesa, sobre lo que Míchel apuntó: «Si se puede confirmar lo que está prácticamente hecho, Centurión, la intención es que vengan dos más. Estamos hablando de seis cambios. Es difícil porque tienen que salir jugadores también. Tenemos que compensar cómo estaba la plantilla». Sobre la operación salida, fundamental para que lleguen caras nuevas, el madrileño señaló: «En el caso de Jony, es un buen jugador, pero no estaba cómodo, debido a que no tenía minutos. Lo mejor es que disfrute en otro sitio y que siga justificando por qué es jugador del Málaga. Baysse era una oferta económica interesante que nos permitía movernos en el mercado».

«Lo fácil sería despedir al entrenador, pero el club está trabajando en reformar la plantilla», sentenció el técnico malaguista. Además, sobre la mala temporada señaló: «Lo llevo con tranquilidad, hay gente que no cree en lo que digo y es complicado con once puntos justificarme. A veces digo cosas entre líneas que no queréis entender. La dirección deportiva está cambiando la plantilla y mantiene al entrenador. Ellos podrían tomar decisiones por mí y sería totalmente justo».

Tras conocerse la llegada de Centurión al Málaga (a falta de unos flecos), Míchel habló sobre el jugador argentino: «Sólo puedo hablar de su fútbol. Si al final se concreta todo, es un jugador típico de ataque argentino. Fuera del campo no sé cómo es. Son chicos jóvenes, vienen de otros entornos y quizás en Málaga encuentre la estabilidad personal».

Sobre Bueno, ya presentado como malaguista y convocado para este encuentro, destacó: «Ojalá Alberto, cuando participe, nos ayude y muestre lo que está ofreciendo en los entrenamientos. Lo ves disfrutar. Es un jugador con mucha calidad que puede desenvolverse en varias zonas del ataque». Aunque el jugador afirmó que aún necesita coger ritmo.

Una final más

En relación al encuentro de hoy, Míchel alabó al Getafe: «Hay poco margen, tenemos once puntos y necesitamos ocho o nueve victorias. Habiendo hecho tres puede sonar difícil, pero para eso estamos trabajando. El rival está en forma, no se desestabiliza, son fuertes y llevan los recursos hasta el final. El Getafe es un equipo que sabe lo que hace».

Sobre el comunicado emitido por la Federación de Peñas Malaguistas en las que se pedía a la propiedad cambios en el equipo, Míchel fue claro: «Es respetable que cada uno tenga su opinión. Siempre que haya respeto no tengo nada que decir. Ellos quizás piden el puesto de trabajo de otras personas, en otros ámbitos». También lanzó un mensaje sobre la posible llegada de Sandro: «El jugador, según el Everton, no está en disposición de salir cedido, sólo con traspaso. A veces los entrenadores lanzamos estrategias. Es una operación de ultima semana, hay que estar atento y necesitamos dinero para poder afrontarlo».

Por su parte, el técnico del Getafe, José Bordalás, señaló: «El partido ante el Málaga es el más complicado del campeonato. No podemos tener confianza, llegan muy necesitados y eso los hace más peligrosos aún».