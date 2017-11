Míchel, molesto con la campaña de Valderrama: «Se ha tratado un asunto delicado con un poco de frivolidad» Míchel (archivo) / EFE El técnico malaguista Míchel aborda la campaña creada por la revista 'Líbero', en la que interviene Valderrama a favor de la lucha contra el cáncer testicular PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 18 noviembre 2017, 13:35

El técnico malaguista Míchel, se refirió hoy, con motivo de la rueda de prensa previa al duelo contra el Deportivo, a la campaña creada por la revista 'Líbero', en la que interviene Valderrama a favor de la lucha contra el cáncer testicular. Se basa en el incidente sucedido entre el ahora entrenador y el colombiano hace más de 25 años en un Real Madrid-Valladolid, cuando Míchel provocó al ya exjugador sudamericano con tocamientos en la zona de los testículos en un saque de esquina.

"No di mi consentimiento (a la campaña). Soy muy sensible a esos temas. Se ha tratado un asunto muy delicado con un poco de frivolidad. Si hubiese dado mi consentimiento estaría en esa campaña. Estoy en otras que me merecen la atención", dijo Míchel, que añadió que "no he hablado con Valderrama". "También se dijo que la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) estaría (en la campaña) y no está. Hay emails cruzados que demuestran que no me gusta estar en ese tipo de promoción, no en el hecho. No me gusta cómo se hace. El cáncer no es para ser frívolo".