Míchel: «Necesitamos reducir la plantilla para que haya más competencia» Imagen de archivo de Míchel en La Rosaleda. / Ñito Salas El entrenador del Málaga asegura que el club ha sido paciente con él tras las derrotas, «pero yo también he tenido paciencia» ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 8 noviembre 2017, 00:13

El entrenador del Málaga, Míchel, pasó ayer por los micrófonos de Canal Sur Radio, en su programa ‘La Jugada’, donde analizó la situación del equipo tras caer de nuevo a la última plaza de la clasificación tras su derrota en Villarreal. En relación a los cambios que habrá en el mercado invernal, el técnico admitió que llegarán refuerzos, pero sobre todo quiso dejar claro que pretende disponer de menos futbolistas. «Necesitamos reducir la plantilla para que haya más competencia», aseguró el preparador madrileño. Ahora cuenta con 24 profesionales, más dos filiales que son fijos a diario: Mula y En-Nesyri.

Aseguró también que nunca se planteó marcharse ni tampoco se ha arrepentido nunca por haber continuado cara a esta campaña, a la vez que se refirió a la confianza que ha tenido el Málaga en él tras acumular numerosas derrotas. «Se habla mucho de la paciencia del club, pero yo también he tenido paciencia», declaró el entrenador. Reconoció que sólo fue duro con sus jugadores tras el partido de Copa en Soria (el equipo perdió este partido contra el equipo de Segunda en el periodo de descuento al encajar dos tantos seguidos), y confesó que quizás no debió hacerlo, aunque insistió en algunos conceptos que deben mejorar sus hombres, al margen de las cuestiones más técnicas. «Igual no saben lo que es el compromiso, y no lo digo como una crítica. Son jóvenes y esta es una plaza cómoda», explicó en referencia a la escasa presión con la que funcionan los futbolistas.

Respecto a las necesidades del equipo en este mercado que se abrirá en menos de dos meses aseguró que está abierto a distintas opciones, aunque recalcó que las principales carencias siempre han estado en defensa y en el centro del campo, donde faltan un centra y un ‘pivote’, por lo que esas serán las prioridades, en principio. Míchel, asimismo, se mostró realista con la mala situación del equipo tras once jornadas, pero, a la vez, confiado en relación a las posibilidades de su equipo, que cada semana va recuperando a algunos de los jugadores que estaban en baja forma, lo que le permite tener cierta esperanza en su bloque, a la margen de los refuerzos que puedan llegar.